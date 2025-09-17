River Plate vs Palmeiras HOY: Dónde ver y seguir EN VIVO la Copa Libertadores

Argentinos y brasileños protagonizarán el primer duelo de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Minuto a minuto aquí

La Copa Libertadores se prepara para un enfrentamiento estelar este miércoles 17 de septiembre (19:30 de Ecuador), con el partido de ida de los cuartos de final que medirá a dos gigantes del fútbol sudamericano: River Plate y Palmeiras. El histórico estadio Monumental será el escenario de un duelo que promete ser vibrante, cargado de historia y talento en la lucha por un cupo en las semifinales.

El equipo de Marcelo Gallardo llega a esta instancia en un estado de forma excepcional. En el torneo local, el Millonario se mantiene como el único invicto, liderando la Zona B del Clausura con cinco victorias y tres empates en ocho fechas. La solidez del equipo quedó demostrada el pasado fin de semana, cuando con un hombre menos superó a Estudiantes, extendiendo su racha a 12 partidos sin derrotas.

En el plano continental, River lideró su grupo con autoridad y en octavos de final eliminó a Libertad de Paraguay en una definición por penales. Para este crucial encuentro, Gallardo tendrá a su disposición a un plantel de lujo, con figuras como el mundialista Franco Armani en el arco, los experimentados Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Marcos Acuña, y el flamante refuerzo en ataque, Maximiliano Salas, quien llega procedente de Racing.

Palmeiras, una máquina arrolladora

Del otro lado, el Palmeiras de Abel Ferreira desembarca en Buenos Aires con credenciales de favorito. Su camino en esta Libertadores ha sido demoledor: ganó sus seis partidos de la fase de grupos, anotando 17 goles y recibiendo solo cuatro. En octavos, no dejó dudas al vencer a Universitario con un contundente 4-0 global.

El Verdao también brilla en el Brasileirão, donde viene de golear 4-1 a Internacional. Este triunfo contó con una actuación memorable del joven goleador Vítor Roque, autor de un triplete, y el debut del experimentado mediocampista inglés Andreas Pereira, proveniente del Fulham. El equipo brasileño, que ya cuenta con la calidad de jugadores como Felipe Anderson, demuestra una profundidad de plantilla que lo convierte en un rival temible.

El choque entre argentinos y brasileños es, sin duda, uno de los platos fuertes de la fase. River buscará aprovechar la localía para sacar una ventaja de cara a la revancha en Brasil, mientras que Palmeiras querrá reafirmar su poderío. El ganador de esta emocionante llave se medirá en semifinales con el vencedor del duelo entre Liga de Quito y São Paulo, un cruce que promete ser igualmente apasionante.

¿Por dónde ver River Plate vs Palmeiras?

El cotejo de este miércoles 17 de septiembre entre argentinos y brasileños, por los cuartos de final de la Copa Libertadores se podrá disfrutar por las señales de ESPN 2, Pluto TV (gratis), Disney+ Premium y Telefé YouTube.

EN VIVO | River Plate vs Palmeiras | Copa Libertadores

