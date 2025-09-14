Emelec: ¿Está fuera de alcance del primer hexagonal de LigaPro? | Así está la tabla

Barcelona se impuso al Bombillo y la realidad se pone cuesta arriba para lograr los objetivos en la LigaPro

En una noche accidentada, pero llena de goles, Barcelona logró imponerse 4-0 a Emelec en el estadio George Capwell en el cotejo válido por la fecha 28 de la LigaPro. Resultado que, no solo le deja con la satisfacción de ganar un nuevo Clásico del Astillero, sino también le da un impulso en la tabla de posiciones para intentar alcanzarlo a Independiente del Valle (IDV), el líder.

Lea también: Emelec vs Barcelona SC: Así fue el gol de Rivero en el Clásico del Astillero (video)

El Ídolo se quedó nuevamente con el partido inmortal. En el compromiso que se realizó en el estadio Monumental meses atrás también venció 2-0 con doblete de Octavio Rivero, quien volvió a conseguir romper las redes del Bombillo, pero ahora en la Caldera este domingo 14 de septiembre.

El triunfo da un alivio al director técnico Ismael Rescalvo que aún es poco aceptado por la hinchada amarilla. El estratega español debuta en Clásicos y lo hace con triunfo en la casa de su exequipo, el que dirigió temporadas pasadas.

La goleada de Barcelona en el Capwell en el mejor partido de Ismael Rescalvo como DT amarillo. Miguel Canales

Emelec vs Barcelona SC: Los amonestados y expulsados por incidentes en el Clásico Leer más

Con este resultado el equipo canario alcanzó 50 unidades, a 12 de distancia del puntero Independiente del Valle. Mientras tanto, los azules, que tienen aspiraciones de alcanza el primer hexagonal se quedaron con 39 unidades en la novena posición.

Situación de Emelec y la posibilidad de hexagonal

La importancia de este marcador también radica en que el club dirigido por Guillermo Duró esté a un punto de quedarse fuera del primer hexagonal de la LigaPro. A 6 unidades por disputar, está a 5 de Universidad Católica (43) que, por ahora, es el dueño del puesto 6.

Próximos rivales de Barcelona y Emelec

En la fecha 29 de la LigaPro (horario por confirmar), Emelec recibirá a El Nacional en el Capwell y Barcelona deberá visitar a Deportivo Cuenca en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Tabla de posiciones de LigaPro 2025

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!