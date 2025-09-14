Expreso
Barcelona se puso adelante en el marcador ante Emelec en el Clásico del Astillero.MIGUEL CANALES / EXPRESO

Emelec vs Barcelona SC: Así fue el gol de Rivero en el Clásico del Astillero (video)

El goleador uruguayo Octavio Rivero se convirtió en el autor del gol que abrió el marcador en el estadio George Capwell

Un partido de alto voltaje es el que se desarrolla en el estadio Goerge Capwell en el Clásico del Astillero, pero fueron los visitantes quienes se pusieron adelante en el marcador. Barcelona tomó la iniciativa ante Emelec en su cancha desde los primeros instantes del encuentro este domino 28 de septiembre.

Lea también: (Video) La desgarradora lesión de Arroyo en Técnico Universitario vs Deportivo Cuenca

El delantero Octavio Rivero fue el protagonista en la apertura del marcador a favor del Ídolo frente a su tradicional rival. Tan solo se disputaban 4 minutos cuando por el costado derecho Bryan Carabalí envió un centro preciso para el uruguayo quien metió la pierna derecha y venció el pórtico de Pedro Ortiz.

La alegría comenzó 'vistiéndose' de amarillo en casa del Bombillo con la anotación de Rivero. Aunque no hay presencia de la hinchada barcelonista el grito de gol se escuchó dentro y fuera de la cancha del Capwell.

Gol de Octavio Rivero en Emelec vs Barcelona | Clásico del Astillero

