Emelec vs Barcelona SC: Así fue el gol de Rivero en el Clásico del Astillero (video)

El goleador uruguayo Octavio Rivero se convirtió en el autor del gol que abrió el marcador en el estadio George Capwell

Barcelona se puso adelante en el marcador ante Emelec en el Clásico del Astillero.

Un partido de alto voltaje es el que se desarrolla en el estadio Goerge Capwell en el Clásico del Astillero, pero fueron los visitantes quienes se pusieron adelante en el marcador. Barcelona tomó la iniciativa ante Emelec en su cancha desde los primeros instantes del encuentro este domino 28 de septiembre.

El delantero Octavio Rivero fue el protagonista en la apertura del marcador a favor del Ídolo frente a su tradicional rival. Tan solo se disputaban 4 minutos cuando por el costado derecho Bryan Carabalí envió un centro preciso para el uruguayo quien metió la pierna derecha y venció el pórtico de Pedro Ortiz.

La alegría comenzó 'vistiéndose' de amarillo en casa del Bombillo con la anotación de Rivero. Aunque no hay presencia de la hinchada barcelonista el grito de gol se escuchó dentro y fuera de la cancha del Capwell.

Gol de Octavio Rivero en Emelec vs Barcelona | Clásico del Astillero

GOOOOOOOL DEL BARRRRR!!! 😮‍💨🟡



De arranque, Octavio Rivero llegó para empujarla dentro del área y silenciar el Capwell que es una fiesta. 0-1 gana @barcelonasc.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/i8Va8TO4KU — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) September 14, 2025

