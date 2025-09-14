Expreso
luis arroyo deportivo cuenca
Luis Arroyo (piso) sufrió una grave lesión en Técnico Universitario y Deportivo Cuenca.cortesia

(Video) La desgarradora lesión de Arroyo en Técnico Universitario vs Deportivo Cuenca

Impactantes imágenes dejó la fractura del jugador morlaco en pleno partido en la fecha 28 de la LigaPro. Mira cómo fue

En el estadio Bellavista de Ambato se presentó una desafortunada acción para uno de los protagonistas del compromiso del partido entre Técnico Universitario y Deportivo Cuenca, por la fecha 28 de la LigaPro. Luis Arroyo sufrió una grave lesión que impactó a todos en el escenario deportivo y quienes seguían la transmisión por televisión.

El mediocampista ofensivo se llevó la peor parte cuando fue en búsqueda de la pelota ante un rival que terminó derribándolo cuando se disponía a ingresar al área del Rodillo Rojo. El pie derecho de Arroyo quedó clavado en el césped ante el fuerte choque del defensor y el tobillo se vio afectado directamente.

En las imágenes se vio que el pie del futbolista morlaco quedó colgando. Fue una impactante escena. El árbitro Augusto Aragón mostró la roja a Fabián Cuero y la ambulancia tuvo que llevarse a Luis a un centro de salud cercado del estadio de Ambato.

