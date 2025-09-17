Ciclistas de la Calle recorren 110 km entre Guayaquil y El Triunfo bajo el sol

Una aventura a puro pedal experimentó ahora Ciclistas de la Calle, que recorrió 110 kilómetros bajo un intenso sol, pero con la satisfacción de superar con esfuerzo una ruta entre tierra y asfalto que quedará en el recuerdo del grupo urbano, acostumbrado a vivir historias con entrega y “parcería”.

El reto empezó en Guayaquil, con mochilas ligeras. El primer punto fue el recinto San Gregorio, en el km 31 de la vía Virgen de Fátima-El Triunfo. La ruta, aunque extensa, estuvo matizada con paisajes hermosos. Luego estuvo el paso por la hacienda La Patricia, donde los árboles cargados de frutas incentivaron a los deportistas a disfrutar de las delicias del campo.

"Ingresamos por la Hacienda La Patricia, donde el campo nos recibió con su generosidad maravillosa: zapotes maduros, mangos dulces, caujes frescos y racimos de verde colgaban como tesoros silvestres. Algunos los comimos, otros los llevamos como prueba de que la tierra, cuando se respeta, devuelve con abundancia. Fue una pausa que se sintió como un abrazo: sombra, fruta y risas compartidas", narró Carlos Xavier Briones.

Después les tocó pasar por el río Bulu Bulu. Querían cruzar y disfrutarlo, pero estaba crecido. Su corriente fuerte les impidió, pero no les restó el entusiasmo. El regreso fue exigente, pero el ánimo nunca decayó. En el redondel de la Virgen de Fátima hicieron una parada estratégica para degutar una fritada y recuperar la energía.

Fue una corta pausa que se sintió como un abrazo antes del retorno: sombra, fruta y risas entre Carlos Briones, Huber Palma, Edwin German, Patricia Olivera, Jhony Cabezas, entre otros.

