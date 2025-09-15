Expreso
CLASICO DEL ASTILLERO (15175027)
El Clásico del Astillero le devolvió la alegría a Barcelona SC.MIGUEL CANALES

Con Souza y Rescalvo, Barcelona SC despierta la ilusión rumbo al hexagonal

Souza y Rescalvo lideran a Barcelona SC y encienden la esperanza en el hexagonal

La contundente victoria 4-0 de Barcelona sobre Emelec en el estadio Capwell fue más que un resultado: fue un auténtico “revive muertos”. Un equipo cuestionado llegó en crisis y salió fortalecido, con esperanza renovada y el respaldo de una hinchada que volvió a creer.

El fútbol tiene estas cosas: en los 127 minutos que duró el Clásico del Astillero, las críticas se convirtieron en aplausos. La victoria inesperada le devolvió el alma a un Barcelona que parecía sin rumbo.

La goleada de Barcelona en el Capwell en el mejor partido de Ismael Rescalvo como DT amarillo.
La goleada de Barcelona en el Capwell en el mejor partido de Ismael Rescalvo como DT amarillo.Miguel Canales
Willian Pacho

Champions League 2025-26: Hora, fecha y dónde los partidos de los cinco ecuatorianos

Rescalvo y sus jugadores, de señalados a figuras

Este Clásico marcó un antes y un después para varios. Ismael Rescalvo, el técnico español que llegaba cuestionado, salió ovacionado gracias a decisiones tácticas clave. El ingreso de Leonai Souza fue decisivo.

Souza volvió a ser el líder del medio campo. Tras cuatro partidos en el banco, jugó los 90 minutos con intensidad y precisión, algo que no hacía desde marzo en LigaPro. Fue figura en el Capwell.

Otro que se reivindicó fue Joaquín Valiente. Estuvo 74 minutos en cancha, anotó un gol y fue un constante dolor de cabeza para la zaga azul. Su actuación le dio aire nuevo al ataque amarillo.

También se celebró el regreso de Joao Rojas. Aunque todavía le falta ritmo, sumó minutos importantes y comenzó su camino para recuperar confianza.

emelec derrotado barcelona
Emelec sufrió la derrota por Barcelona en el estadio Capwell.Miguel Canales / Expreso
La goleada del 4-0 de Barcelona en el Capwell del 14 de septiembre del 2025.

Barcelona SC vs Emelec: goleadas históricas que aún duelen en el Astillero

¿Qué pasó realmente en el Capwell?

EXPRESO consultó a tres voces autorizadas para analizar el Clásico:

Eduardo Smith, exjugador de ambos clubes, fue directo:

“No fue un Clásico brillante. Más que mérito de Barcelona, fueron errores puntuales de Emelec los que inflaron el marcador. El equipo azul estuvo enredado, sin ideas, muy lejos de su nivel habitual”.

José Gavica, ídolo canario, destacó el cambio de actitud: “Barcelona fue contundente. Souza era pedido por todos y respondió. Valiente también. El equipo aprovechó cada oportunidad. Esta goleada llegó en el momento justo”.

Roberto Bonafont, comentarista de Diblu, lo resumió así: “Esto fue revivir sobre la marcha. Rescalvo salvó su puesto y varios jugadores, como Souza y Valiente, salieron entre aplausos. Nunca den por muerto a un grupo de amigos”.

Barcelona SC se mandó una goleada de locura, 4 - 0 en el Capwell.
Barcelona SC se mandó una goleada de locura, 4 - 0 en el Capwell.Miguel Canales

¿Barcelona renació o fue solo un espejismo?

La goleada no solo se recordará por el marcador, sino por la energía que inyectó a un equipo que venía golpeado. La gran pregunta ahora es si este resultado fue el inicio de una remontada real o solo un respiro temporal.

Lo cierto es que Barcelona volvió a sonreír en el Capwell, y sus hinchas recuperaron la ilusión en el momento más difícil de la temporada.

