El Capwell en riesgo de cierre: Emelec sufriría sanción y Loor habla claro en LigaPro

El Bombillo en jaque: Capwell está en la mira por los problemas en el Clásico del Astillero

El Clásico del Astillero del 14 de septiembre del 2025, donde Barcelona gole´o 4-0 al Emelec dejó una mancha que la pelota no puede borrar. El Capwell, en vez de ser escenario de fiesta, se transformó en un campo minado: botellas de vidrio volando como si fueran souvenirs, que llegaron a la cancha.

Que obligaron al árbitro, Robert Cabrera, a convertirse en recolector de botellas de vidrio. El fútbol pasó a segundo plano y lo que se viene es una sanción que podría doler más que una derrota.

Emelec ya está en la mira del Comité Disciplinario de LigaPro. No es la primera vez en el año que el Capwell se ve involucrado en incidentes: frente a Independiente del Valle, en la Fecha 26, ya había caído un castigo que cerró la General Av. Quito. Ahora, con reincidencia en el expediente, el castigo podría subir de nivel y se lo definirá en las próxima horas.

Barcelona SC se mandó una goleada de locura, 4 - 0 en el Capwell. Miguel Canales

Lo que podría venir con la sanción

Las opciones no son alentadoras: una fuerte multa económica o, peor aún, jugar el 21 de septiembre contra El Nacional sin su gente. También ronda la posibilidad de trasladar el partido al Modelo Alberto Spencer o al Chucho Benítez, un golpe anímico que dejaría al Bombillo sin el empuje de su hinchada en un partido clave.

Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, lanzó un mensaje sin rodeos: “Quien hace estos desmanes no entiende que más allá de un resultado deportivo, el perjuicio es únicamente para su club y no solo hoy”.

Luego remató con claridad: “¿Quién pierde si cierran el estadio? El club. ¿Quién pierde por las multas? El club. Qué pena”.

Loor dice que hay que esperar la sanción

Quien hace estos desmanes no entiende que más allá de un resultado deportivo el perjuicio es únicamente para su club y no sólo hoy. Quien pierde si cierran el estadio? El club. Quien pierde por las multas? El club. Que pena.



— Miguel Angel Loor (@miguelloor) September 15, 2025

El directivo también pidió paciencia con los tiempos: “No me escriban pidiendo sanciones, esto tiene un proceso en la semana. No es que se puede sancionar ahorita”.

La historia parece repetirse: en otro Clásico, el Capwell ya vivió con gradas vacías por sanción. Ahora el riesgo es mayor y la pregunta queda flotando: ¿se quedará el Bombillo sin su gente en la recta final?

