Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Capwell otra vez en problemas: Emelec arriesga sanción tras desmanes en el Clásico.
Capwell otra vez en problemas: Emelec arriesga sanción tras desmanes en el Clásico.Miguel Canales

El Capwell en riesgo de cierre: Emelec sufriría sanción y Loor habla claro en LigaPro

El Bombillo en jaque: Capwell está en la mira por los problemas en el Clásico del Astillero

El Clásico del Astillero del 14 de septiembre del 2025, donde Barcelona gole´o 4-0 al Emelec dejó una mancha que la pelota no puede borrar. El Capwell, en vez de ser escenario de fiesta, se transformó en un campo minado: botellas de vidrio volando como si fueran souvenirs, que llegaron a la cancha.

RELACIONADAS

Que obligaron al árbitro, Robert Cabrera, a convertirse en recolector de botellas de vidrio. El fútbol pasó a segundo plano y lo que se viene es una sanción que podría doler más que una derrota.

Emelec ya está en la mira del Comité Disciplinario de LigaPro. No es la primera vez en el año que el Capwell se ve involucrado en incidentes: frente a Independiente del Valle, en la Fecha 26, ya había caído un castigo que cerró la General Av. Quito. Ahora, con reincidencia en el expediente, el castigo podría subir de nivel y se lo definirá en las próxima horas. 

Barcelona SC se mandó una goleada de locura, 4 - 0 en el Capwell.
Barcelona SC se mandó una goleada de locura, 4 - 0 en el Capwell.Miguel Canales

Lo que podría venir con la sanción 

barcelona gol joaquin valiente

Emelec vs Barcelona SC: El golazo de Valiente en el Clásico del Astillero (video)

Leer más

Las opciones no son alentadoras: una fuerte multa económica o, peor aún, jugar el 21 de septiembre contra El Nacional sin su gente. También ronda la posibilidad de trasladar el partido al Modelo Alberto Spencer o al Chucho Benítez, un golpe anímico que dejaría al Bombillo sin el empuje de su hinchada en un partido clave.

RELACIONADAS

Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, lanzó un mensaje sin rodeos: “Quien hace estos desmanes no entiende que más allá de un resultado deportivo, el perjuicio es únicamente para su club y no solo hoy”. 

Luego remató con claridad: “¿Quién pierde si cierran el estadio? El club. ¿Quién pierde por las multas? El club. Qué pena”.

Loor dice que hay que esperar la sanción

El directivo también pidió paciencia con los tiempos: “No me escriban pidiendo sanciones, esto tiene un proceso en la semana. No es que se puede sancionar ahorita”.

RELACIONADAS

La historia parece repetirse: en otro Clásico, el Capwell ya vivió con gradas vacías por sanción. Ahora el riesgo es mayor y la pregunta queda flotando: ¿se quedará el Bombillo sin su gente en la recta final?

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Directv: Agenda deportiva para el lunes 15 de septiembre

  2. Quito, un refugio creciente frente a la ola de la violencia criminal

  3. ¿Paro de transportes en Guayaquil?: esto es lo ocurre con los buses urbanos

  4. El Capwell en riesgo de cierre: Emelec sufriría sanción y Loor habla claro en LigaPro

  5. Bono para transportistas en Ecuador tendrá duración de 8 meses, según Luque

LO MÁS VISTO

  1. Paro de transportistas en Quito: suspensión del servicio desde el 15 de septiembre

  2. ¿Hay paro de transportistas hoy, 15 de septiembre, en Ecuador?

  3. Diésel sin subsidio en Ecuador: conoce las ciudades donde el transporte se paralizará

  4. Transportistas suspenden paralización en Pichincha: ¿Qué pasa con las clases?

  5. Hay adultos mayores que todavía esperan por la devolución del IVA

Te recomendamos