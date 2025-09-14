Rescalvo, feliz por los cuatro goles de Barcelona SC: Esto dijo el técnico 

El árbitro español celebró en el estadio George Capwell donde antes estaba con sus seguidores. Choque de sensaciones

Joao Rojas y los hermanos Juan e Ismael Rescalvo en el Capwell.

Ismael Rescalvo vivió en pocos días la montaña rusa más rápida del fútbol ecuatoriano. De ser señalado tras la derrota 2-0 ante Católica, hoy es celebrado como un dios moderno del Capwell. Barcelona SC arrasó a Emelec 4-0, y los barcelonistas, entre cánticos y carcajadas, improvisaron su himno al estilo Maluma: “Felices los 4, los 4 goles”.

El partido fue un espectáculo, donde los amarillos mostraron que un equipo puede pasar de estar al borde del abismo a hacer bailar al estadio entero. “Hicimos un gran trabajo defensivo, lo que nos permitió controlar la mitad de la cancha.

La goleada de Barcelona en el Capwell en el mejor partido de Ismael Rescalvo como DT amarillo. Miguel Canales

Sabía como iba a jugar Emelec

Luego se pudo manejar mucho mejor el juego”, declaró Rescalvo, quien además analizó con ojo táctico: “Sabíamos que los volantes por dentro de Emelec son muy posicionales. Por eso intentamos hacer superioridad ahí con 3 jugadores nuestros para tener ventajas”.

Xavier Arreaga destacó la disciplina: “Fuimos un equipo comprometido, logramos plasmar en el campo de juego lo que trabajamos en la semana”. Mientras tanto, el entrenador ya piensa en el líder: “Vamos a intentar recortar puntos con IDV”.

Hoy Rescalvo sonríe, la afición baila, y el Capwell celebra como si fuera carnaval. Lo que ayer era tristeza, hoy es risa y cantos. El fútbol ecuatoriano demuestra que todo puede cambiar de la noche a la mañana… y que un 4-0 puede convertir a un villano en ídolo en un abrir y cerrar de ojos.

