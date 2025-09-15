Champions League 2025-26: Hora, fecha y dónde ver los juegos de los ecuatorianos

Willian Pacho, Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Joel Ordóñez y Kevin Rodríguez van por el títulos de la Champions League

Willian Pacho, con PSG, buscarán mantener el título de campeón en la Champions League.

La Champions League 2025-26 arranca con la presencia de cinco ecuatorianos, y uno de los principales focos estará puesto en Willian Pacho, quien buscará revalidar el título de campeón del torneo junto a París Saint-Germain (PSG).

Willian Pacho lidera al PSG ante Atalanta en el debut del campeón

El defensor tricolor será titular el miércoles 17 de septiembre de 2025, cuando los parisinos visiten a Atalanta, desde las 14:00, en el inicio de la fase de liga.

Pacho no fue considerado el pasado domingo en el triunfo 2-0 de PSG ante Lens por la Ligue 1, ya que el técnico Luis Enrique decidió reservarlo para este debut continental, donde será el encargado de liderar la zaga junto a Marquinhos.

PSG con bajas importantes para su estreno en la Champions League

El equipo parisino llega a este compromiso con varias bajas por lesión: Ousmane Dembélé, Desiré Doué, Kvicha Kvaratskhelia, Kang-in Lee y Lucas Beraldo no estarán disponibles.

El camino de PSG no será sencillo: además de Atalanta, deberá enfrentar a Barcelona, Bayern Múnich, Tottenham y Athletic Bilbao.

Junto a Pacho, otros cuatro ecuatorianos dirán presente en esta edición del torneo de clubes más prestigioso de Europa.

Moisés Caicedo debuta en Champions con Chelsea ante el Bayern

Moisés Caicedo, volante de Chelsea, tendrá su debut absoluto en Champions League cuando los Blues visiten a Bayern Múnich, también el miércoles 17 de septiembre de 2025, desde las 14:00.

El equipo londinense llega con buen cartel tras coronarse campeón de la Conference League y el Mundial de Clubes 2025, pero enfrentará una fase complicada con partidos ante Benfica, Barcelona y Napoli.

Piero Hincapié, suplente con Arsenal ante Athletic Club

Arsenal, con Piero Hincapié, visitará el martes 16 de septiembre de 2025, a las 11:45, a Athletic Club, aunque el defensor esperará su oportunidad en el banco, ya que William Saliba está recuperado y será titular junto a Gabriel Magalhães.

También este martes 16 de septiembre de 2025, desde las 11:45, Kevin Rodríguez liderará el ataque del Union Saint-Gilloise en su visita a PSV, mientras que este jueves 18 de septiembre de 2025, a la misma hora, el zaguero Joel Ordóñez será titular en el duelo entre Brujas y Mónaco.

Así se jugará la fecha 1 de la Champions League 2025-26

Dónde ver EN VIVO los partidos de la Champions League

Todos los partidos de la Champions League se pueden ver EN VIVO en Ecuador a través de la plataforma Disney+ y el canal de televisión ESPN.

