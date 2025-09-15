Así se jugará la fecha 1 de Champions League 2025-26: Hora, fecha y dónde ver EN VIVO
Revisa el calendario completo de la primera jornada de la Champions League, con partidos imperdibles
La edición 2025-26 de la UEFA Champions League arranca este martes 16 de septiembre de 2025, dando inicio a una temporada que promete emociones desde el primer minuto.
Champions League 2025-26: así será el nuevo formato con 36 equipos
En esta nueva fase de la competencia de clubes más prestigiosa de Europa, participarán 36 equipos, quienes lucharán por clasificar a los octavos de final bajo un renovado formato.
En esta primera etapa, los ocho primeros clasificados avanzarán directamente a octavos de final, mientras que aquellos que se ubiquen entre las posiciones 9 y 24 deberán disputar una ronda de repechaje para seguir en carrera.
Esta fase de grupos concluirá el 28 de enero de 2026.
Equipos favoritos y presencia ecuatoriana
Entre los grandes favoritos al título están Real Madrid, FC Barcelona, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, y el actual campeón del torneo Paris Saint-Germain, club donde milita Willian Pacho.
También destacan Chelsea de Moisés Caicedo y Arsenal, donde juega Piero Hincapié. Además, en el torneo estarán Brujas de Joel Ordóñez y Saint-Gilloise de Kevin Rodríguez.
¿Dónde ver la Champions League 2025-26 en Ecuador?
Todos los partidos de la UEFA Champions League 2025-26 se pueden ver EN VIVO en Ecuador a través de la plataforma Disney+ y el canal de televisión ESPN.
Partidos de la Fecha 1 de la Champions League 2025-26
Martes 16 de septiembre:
- PSV Eindhoven vs Union Saint-Gilloise – Philips Stadion – 11:45
- Athletic Club vs Arsenal – San Mamés – 11:45
- Real Madrid vs Olympique de Marsella – Santiago Bernabéu – 14:00
- Benfica vs Qarabağ – Estadio Da Luz – 14:00
- Juventus vs Borussia Dortmund – Allianz Stadium – 14:00
- Tottenham Hotspur vs Villarreal – Tottenham Hotspur Stadium – 14:00
Miércoles 17 de septiembre:
- Olympiakos vs Pafos – Georgios Karaiskakis – 11:45
- Slavia Praga vs Bodø/Glimt – Eden Arena – 11:45
- Paris Saint-Germain vs Atalanta – Parque de los Príncipes – 14:00
- Bayern Múnich vs Chelsea – Allianz Arena – 14:00
- Liverpool vs Atlético de Madrid – Anfield – 14:00
- Ajax vs Inter de Milán – Johan Cruyff Arena – 14:00
Jueves 18 de septiembre:
- Brujas vs Mónaco – Jan Breydel – 11:45
- Copenhague vs Bayer Leverkusen – Parken Stadion – 11:45
- Manchester City vs Napoli – Etihad Stadium – 14:00
- Eintracht Fráncfort vs Galatasaray – Deutsche Bank Park – 14:00
- Sporting Lisboa vs Kairat Almaty – José Alvalade – 14:00
- Newcastle United vs FC Barcelona – St James' Park – 14:00
