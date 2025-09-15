Así se jugará la fecha 1 de Champions League 2025-26: Hora, fecha y dónde ver EN VIVO

Revisa el calendario completo de la primera jornada de la Champions League, con partidos imperdibles

PSG es el actual campeón de la Champions League.

La edición 2025-26 de la UEFA Champions League arranca este martes 16 de septiembre de 2025, dando inicio a una temporada que promete emociones desde el primer minuto.

Champions League 2025-26: así será el nuevo formato con 36 equipos

En esta nueva fase de la competencia de clubes más prestigiosa de Europa, participarán 36 equipos, quienes lucharán por clasificar a los octavos de final bajo un renovado formato.

En esta primera etapa, los ocho primeros clasificados avanzarán directamente a octavos de final, mientras que aquellos que se ubiquen entre las posiciones 9 y 24 deberán disputar una ronda de repechaje para seguir en carrera.

Moisés Caicedo, de Chelsea, disputará la Champions League 2025-26. Internet

Esta fase de grupos concluirá el 28 de enero de 2026.

Equipos favoritos y presencia ecuatoriana

Entre los grandes favoritos al título están Real Madrid, FC Barcelona, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, y el actual campeón del torneo Paris Saint-Germain, club donde milita Willian Pacho.

También destacan Chelsea de Moisés Caicedo y Arsenal, donde juega Piero Hincapié. Además, en el torneo estarán Brujas de Joel Ordóñez y Saint-Gilloise de Kevin Rodríguez.

¿Dónde ver la Champions League 2025-26 en Ecuador?

Todos los partidos de la UEFA Champions League 2025-26 se pueden ver EN VIVO en Ecuador a través de la plataforma Disney+ y el canal de televisión ESPN.

Partidos de la Fecha 1 de la Champions League 2025-26

Martes 16 de septiembre:

PSV Eindhoven vs Union Saint-Gilloise – Philips Stadion – 11:45

Athletic Club vs Arsenal – San Mamés – 11:45

Real Madrid vs Olympique de Marsella – Santiago Bernabéu – 14:00

Benfica vs Qarabağ – Estadio Da Luz – 14:00

Juventus vs Borussia Dortmund – Allianz Stadium – 14:00

Tottenham Hotspur vs Villarreal – Tottenham Hotspur Stadium – 14:00

Miércoles 17 de septiembre:

Olympiakos vs Pafos – Georgios Karaiskakis – 11:45

Slavia Praga vs Bodø/Glimt – Eden Arena – 11:45

Paris Saint-Germain vs Atalanta – Parque de los Príncipes – 14:00

Bayern Múnich vs Chelsea – Allianz Arena – 14:00

Liverpool vs Atlético de Madrid – Anfield – 14:00

Ajax vs Inter de Milán – Johan Cruyff Arena – 14:00

Jueves 18 de septiembre:

Brujas vs Mónaco – Jan Breydel – 11:45

Copenhague vs Bayer Leverkusen – Parken Stadion – 11:45

Manchester City vs Napoli – Etihad Stadium – 14:00

Eintracht Fráncfort vs Galatasaray – Deutsche Bank Park – 14:00

Sporting Lisboa vs Kairat Almaty – José Alvalade – 14:00

Newcastle United vs FC Barcelona – St James' Park – 14:00

