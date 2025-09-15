Drama en Emelec: Mamá de Bagüí lanzó indirecta a Duró y encendió la polémica

Diogo Bagüí cuando festejo su primer gol con la camiseta de Emelec en la vitoria ante Técnico Universitario

El 4-0 de Barcelona a Emelec no solo fue noticia por lo futbolístico. El golpe más fuerte llegó desde la red social Instagram, con un mensaje en un estado que mezcló farándula, familia y polémica.

Nancy Gamboa, madre de Diogo Bagüí, no soportó ver a su hijo fuera del Clásico y lanzó una indirecta que se volvió viral: “¿Viste? Por dejarte manipular. ¡No te DURÓ nada la estrategia!”.

El estado en Instagram que dejó a todos boca abierta

El lateral venía jugando desde marzo

El mensaje duró 24 horas en redes, pero bastó para encender el debate: ¿fue contra Guillermo Duró? Todo indica que sí. El lateral había jugado 23 partidos en el año y era titular fijo desde marzo, pero ante Barcelona ni siquiera apareció. La ausencia fue un golpe duro para la familia Bagüí, y la madre explotó en público.

Duró trató de apagar el incendio que se iba a venir cuando dijo: “Fue una decisión táctica, buscamos más fuerza en el uno contra uno. No sabíamos cómo podía rendir Bagüí en este partido. No fue nada contractual”.

Sin embargo, la goleada amarilla destrozó cualquier justificación. “Todo plan se cayó a los tres minutos. Barcelona fue eficaz, nosotros tuvimos un mal partido y dejamos una mala imagen. Solo me queda pedir disculpas a la hinchada”, declaró.

El clásico dejó bronca, decepción y ahora un capítulo de novela farandulera: la madre que habló más fuerte que cualquier grito en la cancha.

La goleada de Barcelona en el Capwell en el mejor partido de Ismael Rescalvo como DT amarillo. Miguel Canales

Sanción al Capwell está en proceso

Mientras que la sanción al Capwell es la otra polémica que está decretada. La goleada 4-0 de Barcelona sobre Emelec quedó opacada por graves incidentes: lanzamiento de botellas, bengalas y peleas en las gradas.

El debutante árbitro Robert Cabrera incluso debió recoger proyectiles. La LigaPro analiza sanciones ejemplares que van desde multas hasta el cierre del estadio, lo que dejaría al Bombillo sin su hinchada en plena recta final.

