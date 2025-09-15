Drama en Emelec: Mamá de Bagüí lanzó indirecta a Duró y encendió la polémica
El Clásico tuvo su capítulo rosa: mamá de Bagüí dejó indirecta bien directa
El 4-0 de Barcelona a Emelec no solo fue noticia por lo futbolístico. El golpe más fuerte llegó desde la red social Instagram, con un mensaje en un estado que mezcló farándula, familia y polémica.
Nancy Gamboa, madre de Diogo Bagüí, no soportó ver a su hijo fuera del Clásico y lanzó una indirecta que se volvió viral: “¿Viste? Por dejarte manipular. ¡No te DURÓ nada la estrategia!”.
El estado en Instagram que dejó a todos boca abierta
El lateral venía jugando desde marzo
Barcelona SC vs Emelec: goleadas históricas que aún duelen en el AstilleroLeer más
El mensaje duró 24 horas en redes, pero bastó para encender el debate: ¿fue contra Guillermo Duró? Todo indica que sí. El lateral había jugado 23 partidos en el año y era titular fijo desde marzo, pero ante Barcelona ni siquiera apareció. La ausencia fue un golpe duro para la familia Bagüí, y la madre explotó en público.
Duró trató de apagar el incendio que se iba a venir cuando dijo: “Fue una decisión táctica, buscamos más fuerza en el uno contra uno. No sabíamos cómo podía rendir Bagüí en este partido. No fue nada contractual”.
Sin embargo, la goleada amarilla destrozó cualquier justificación. “Todo plan se cayó a los tres minutos. Barcelona fue eficaz, nosotros tuvimos un mal partido y dejamos una mala imagen. Solo me queda pedir disculpas a la hinchada”, declaró.
El clásico dejó bronca, decepción y ahora un capítulo de novela farandulera: la madre que habló más fuerte que cualquier grito en la cancha.
Sanción al Capwell está en proceso
Mientras que la sanción al Capwell es la otra polémica que está decretada. La goleada 4-0 de Barcelona sobre Emelec quedó opacada por graves incidentes: lanzamiento de botellas, bengalas y peleas en las gradas.
El debutante árbitro Robert Cabrera incluso debió recoger proyectiles. La LigaPro analiza sanciones ejemplares que van desde multas hasta el cierre del estadio, lo que dejaría al Bombillo sin su hinchada en plena recta final.
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!