Barcelona SC vs Emelec: goleadas históricas que aún duelen en el Astillero

La goleada del 4-0 de Barcelona en el Capwell del 14 de septiembre del 2025.

Los Clásicos del Astillero no se cuentan, se sienten. Y este 14 de septiembre en el Capwell se vivió una de esas tardes y noches que los barcelonistas atesorarán para toda la vida. El marcador lo dice todo: 4-0, un resultado que no solo sacudió las gradas, sino que recorrió redes sociales con la fuerza de un grito colectivo.

Braian Oyola selló la goleada con un penal que significó mucho más que un tanto. Fue la confirmación de que Barcelona no estaba muerto, que aún guardaba goles escondidos para callar dudas. Junto a él, Octavio Rivero, Joaquín Valiente y Janner Corozo fueron verdugos de un Emelec que llegaba confiado y terminó desconcertado.

La goleada de Barcelona en el Capwell en el mejor partido de Ismael Rescalvo como DT amarillo. Miguel Canales

Un 6-0 es la mayor goleada a favor de Emelec

Las estadísticas le dan un sabor extra: pasaron 45 años para repetir un 4-0 en el Capwell y, además, el ídolo ya había ganado el primer clásico del año en el Monumental (2-0). En resumen: un 6-0 global en el 2025 que los hinchas amarillos celebran como si fuera un campeonato aparte.

En esta rivalidad, las goleadas tienen su propio capítulo. Los emelecistas recuerdan con orgullo el 6-0, la mayor paliza histórica, y el 3-0 en la final del 2014. Los toreros contraatacan con los 5-0 del 2012 y 2016, que terminaron en vueltas olímpicas. Y ahora suman este 4-0, un resultado que será contado en reuniones, discusiones y bromas por años.

El regreso de Joao Rojas y la dirección de Ismael Rescalvo le pusieron aún más drama a la noche. Pero lo que quedó fue un Barcelona desatado y un Emelec desconcertado. El Astillero vuelve a ser noticia, no por el fútbol controlado, sino por esas goleadas que duelen y marcan generaciones.

Joaquín Valiente celebrando su gol para Barcelona ante Emelec en el Clásico del Astillero. Miguel Canales / Expreso

¿Qué dijo Ismael Rescalvo?

En pocos días Ismael Rescalvo pasó de ser villano a héroe en Barcelona SC. Tras el 0-2 ante Católica, muchos pedían su salida, pero en el Capwell todo cambió con la goleada a Emelec. La fiesta amarilla fue total.

“Hicimos un gran trabajo defensivo, lo que nos permitió controlar la mitad de la cancha”, dijo Rescalvo. Y sobre la clave añadió: “Sabíamos que los volantes de Emelec son muy posicionales, por eso hicimos superioridad con tres jugadores nuestros para tener ventajas”.

