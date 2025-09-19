LigaPro 2025: Estos son los equipos que pelean por no descender ¿Cuántos peligran?

Mushuc Runa es el primer club en confirmarse que disputará el cuadrangular final por no bajar a la Serie B

La recta final de la primera parte del torneo comienza a dar luces de cuáles serán los equipos que peleen por no descender esta temporada. Este sábado 20 de septiembre, en la fecha 29 de la LigaPro, se disputan encuentros claves para determinar a los acompañantes a Mushuc Runa, el único con boleto garantizado para ese cuadrangular.

El Ponchito, con una campaña terrible que lo tiene de colista (puesto 16) en la tabla con 23 puntos, ya no tiene oportunidad de alcanzar casilleros del segundo hexagonal. A falta de 6 unidades por disputarse en la fase inicial, está a 7 de Delfín (12). Esta tarde (14:00 hora de Ecuador) recibe al líder indiscutido, Independiente del Valle (IDV), y la semana siguiente visitará a El Nacional.

En horario unificado (16:30) se disputarán dos cotejos más: Delfín vs. Técnico Universitario (14) y Vinotinto (15) vs. Manta (13). Estos duelos están estrictamente relacionados con la parte baja de la clasificación y solo uno de esos clubes cuenta con posibilidades matemáticas de salvarse.

El entrenador ecuatoriano Paúl Vélez asumió la dirección técnica del Ponchito. Cortesía

Sacan la calculadora y se aferran a permanecer en la Serie A. Los cetáceos jugarán en casa contra el Rodillo Rojo, rival que tiene un ‘techo’ de 31 puntos hasta culminar esta fase. Mientras tanto Vinotinto, con 24 unidades, intentará ganar de local frente a los atuneros, que hoy suman 26 unidades.

En la siguiente jornada ninguno se enfrenta entre sí, razón por la que los resultados de esta tarde podría aclarar el panorama de los que integrarán el cuadrangular final, que define posteriormente a los dos descendidos a la Serie B. De momento, entre el puesto 12 y el 16 están los candidatos.

¿De dónde son los equipos que pueden descender en LigaPro?

Dos equipos de la región Costa (de Manta) y tres de la Sierra (dos de Ambato y uno de Quito) están en riesgo. Serán claves la fecha de hoy y la próxima, en el cierre de la fase inicial de la LigaPro.

Tabla de posiciones de LigaPro 2025

Próximos partidos de LigaPro

