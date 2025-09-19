Polémica expulsión a Gonzalo Plata fue respondida: Esto dijeron en el VAR (video)

Ante el grave error Falamengo tomará cartas en el asunto para revertir la sanción al futbolista ecuatoriano

Gonzalo Plata fue expulsado en el duelo de Flamengo ante Estudiantes de la Plata.

Un partido vibrante, con una asistencia clave y un final dramático con Flamengo ante Estudiantes de La Plata (2-1). Así fue la noche de Gonzalo Plata en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, su salida prematura del campo, luego de una segunda tarjeta amarilla, se ha convertido en el centro de una fuerte controversia que ahora pone a la Conmebol en el ojo del huracán.

La jugada, que culminó con la expulsión del ecuatoriano, ha sido calificada como un grave error arbitral. La mañana de este viernes 19 e septiembre, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) hizo público el audio del VAR, revelando la confusión y el reconocimiento del fallo por parte del equipo arbitral.

En la grabación, el VAR confirma que Plata sí toca el balón y que la falta ocurre fuera del área, pero al ser una segunda amarilla y no una tarjeta roja directa, el protocolo no le permite intervenir para corregir la decisión del árbitro central, Andrés Rojas.

Gonzalo Plata estaba teniendo un destacado partido con Flamengo hasta la expulsión contra Estudiantes. André Coelho

El informe de la Confederación es contundente y concluye: "El árbitro sanciona incorrectamente al jugador rubronegro, expulsándolo por doble amonestación".

Flamengo apelará la tarjeta roja a Gonzalo Plata

Ante la evidencia del error, el Flamengo ha tomado cartas en el asunto y ha decidido reclamar formalmente ante la Conmebol. El club brasileño, según el periodista Mauro Cezar, presentará una apelación con la esperanza de anular la sanción y poder contar con Gonzalo Plata para el partido de vuelta. La presencia del futbolista tricolor es crucial para el equipo, que se jugará su pase a las semifinales.

La injusta expulsión de Plata no solo ha dejado al Flamengo en una situación complicada, sino que también ha reavivado el debate sobre el papel del VAR en el fútbol sudamericano. La respuesta de la Conmebol a la apelación del Mengao podría sentar un precedente importante para el futuro del arbitraje en la región.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Flamengo y Estudiantes de La Plata?

Ante esta situación , los brasileños encaminarán el cotejo de revancha ante Estudiantes de La Plata en Argentina, que está programado para el próximo jueves 25 de septiembre, en el estadio Jorge Luis Hirschi a las 19:30 (hora de Ecuador).

🚨#AHORA | #Conmebol publicó el audio VAR de la expulsión de Gonzalo #Plata en #Flamengo-#Estudiantes



📌En el análisis califican como INCORRECTA la segunda tarjeta amarilla y que el VAR no pudo intervenir porque "la jugada no forma parte del protocolo"



📌La dirigencia del club… pic.twitter.com/EQkx9px538 — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) September 19, 2025

