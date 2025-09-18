Expreso
lucia yepez mundial de lucha.2025
Lucía Yépez destacó en el Mundial de Lucha, pero solo se quedó con la medalla de plata.cortesia

Lucía 'La Trigra' Yépez, medalla de plata para Ecuador en el Mundial de Lucha

La representante ecuatoriana destacó, pero no le alcanzó para quedarse con el oro en el certamen mundial ante la japonesa

Este jueves 18 de septiembre, la luchadora ecuatoriana Lucía Yépez no pudo en la gran final del Mundial de Lucha y cayó (5-0) ante la japonesa Haruna Murayama en la categoría 53 kg. Sin embargo, la medallista olímpica se quedó con la presea de plata con una brillante actuación en el certamen.

Yépez afrontó un desafío monumental: la disputa por el oro contra la luchadora Murayama, en un duelo que, desde la previa, prometía ser un espectáculo de alto nivel y gran intensidad debido a las grandes exponentes.

El combate empezó con un aire de cautela, con ambas contrincantes estudiándose mutuamente. No obstante, la asiática no tardó en tomar la iniciativa, logrando los primeros puntos del encuentro y estableciendo una temprana ventaja.

Lucía Yépez cayó 5-0 ante Haruna Murayama en el Mundial de Lucha 2025.cortesia

Murayama demostró su dominio y técnica al mantener a Lucía en el centro de la lona, una estrategia que le permitió ampliar su marcador a 3-0 antes de finalizar el primer asalto.

En la segunda mitad del combate, la Tigra buscó reaccionar, lanzándose a la ofensiva para buscar un giro en el marcador. A pesar de sus esfuerzos, la defensa de la rival se sostuvo con solidez. Con dos puntos más a su favor, Murayama aseguró el triunfo y se llevó el oro.

La destacada representante tricolor, apodada la Tigra, se clasificó para la gran final y aseguró su lugar en el combate por el primer lugar después de una impresionante victoria en semifinales, donde demostró su fuerza y técnica al superar a la competidora india Antim Antim con un marcador de 5-3.

Lucía Yépez, una nueva medalla tras París 2024

Para Yépez, este logro fue más que una contienda por el título; fue una oportunidad para consolidarse en la élite mundial una vez más. Un año después de haber ganado la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, tras ser derrotada por la japonesa Fujinami Akari, la Tigra buscaba hacer historia y subir a lo más alto del podio, llevando a Ecuador a la cima del mundo en la lucha libre femenina.

Palmarés de Lucía Yépez, luchadora ecuatoriana

  • Plata en Juegos Olímpicos París 2024
  • Oro en Juegos Panamericanos Santiago 2023
  • Campeona Mundial Sub 23
  • Oro en Panamericanos Junior y Bolivarianos
  • Bronce en el Mundial de Lucha 2023 en Belgrado
  • Oro en Ranking Series de Egipto y Panamericano de Lucha

