Octavio Rivero, fuera de Barcelona SC: La razón por la que se ausentó de la practica

El delantero uruguayo no estuvo presente en el entrenamiento del Ídolo que prepara el duelo ante Deportivo Cuenca

El uruguayo Octavio Rivero es uno de los goleadores de Barcelona SC.

El estadio Monumental de Barcelona Sporting Club fue el escenario de la última jornada de entrenamientos del equipo este jueves 18 de septiembre, que afina su estrategia de cara al crucial encuentro contra el Deportivo Cuenca el próximo domingo en la fecha 29 de la LigaPro.

Lea también: Emelec, sin respuestas ante un inadecuado protocolo de seguridad: Esto dicen expertos

La escuadra amarilla, liderada por el director técnico español Ismael Rescalvo, se enfoca en asegurar los tres puntos en el más cercano desafío en el campeonato ecuatoriano luego del valioso triunfo en el George Capwell en una nueva edición del Clásico del Astillero ante Emelec. Para esto, lista detalles importantes del primer equipo.

La nota destacada en la mañana de la práctica de los toreros fue la ausencia del delantero uruguayo Octavio Rivero, quien no formó parte de la sesión. El club confirmó que la inasistencia se debe a una razón de fuerza mayor producto al nacimiento de su hijo en su país de origen.

El Clásico del Astillero le devolvió la alegría a Barcelona SC. MIGUEL CANALES

Ranking FIFA 2025: El puesto de Ecuador y al que debe llegar previo al Mundial 2026 Leer más

Rivero, quien se reincorporará a las filas del equipo en los próximos entrenamientos, recibió el permiso del Barcelona para vivir este importante momento personal, manteniéndose al margen de la concentración del plantel, al menos, por este jueves. Una vez cumplido este compromiso, el goleador volverá a la concentración para medir a los morlacos.

¿Cuándo y a qué hora juega Barcelona SC?

Con la mira puesta en la victoria, el resto de los jugadores amarillos continúan trabajando intensamente para llegar en óptimas condiciones al partido en la penúltima jornada de la fase inicial. Este compromiso será en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca, a partir de las 16:00 (hora de Ecuador).

Byron Castillo, ausente en Barcelona SC por suspensión

Para este cotejo ante Deportivo Cuenca, el Ídolo no contará con la presencia del jugador Byron Castillo, quien, luego de ser expulsado en el Clásico, recibió una suspensión de dos partidos por roja directa. Es decir, tampoco estará en el cierre contra Aucas en el Monumental.

😳 ¡OCTAVIO RIVERO AUSENTE POR PATERNIDAD! 👶 #BarcelonaSC entrenó esta mañana, donde no está presente Octavio Rivero debido a que está en el nacimiento de su hijo.



❌ Byron Castillo tiene dos partidos de suspensión.



🎥: @jrnochi#DeportesEnSucreFM pic.twitter.com/uvsIJGUc8H — Sucre FM 95.3 📻 (@sucrefmdeportes) September 18, 2025

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!