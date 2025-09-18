Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

barcelona sc entrenamiento riverosfs
El uruguayo Octavio Rivero es uno de los goleadores de Barcelona SC.cortesia

Octavio Rivero, fuera de Barcelona SC: La razón por la que se ausentó de la practica

El delantero uruguayo no estuvo presente en el entrenamiento del Ídolo que prepara el duelo ante Deportivo Cuenca

El estadio Monumental de Barcelona Sporting Club fue el escenario de la última jornada de entrenamientos del equipo este jueves 18 de septiembre, que afina su estrategia de cara al crucial encuentro contra el Deportivo Cuenca el próximo domingo en la fecha 29 de la LigaPro.

Lea también: Emelec, sin respuestas ante un inadecuado protocolo de seguridad: Esto dicen expertos

La escuadra amarilla, liderada por el director técnico español Ismael Rescalvo, se enfoca en asegurar los tres puntos en el más cercano desafío en el campeonato ecuatoriano luego del valioso triunfo en el George Capwell en una nueva edición del Clásico del Astillero ante Emelec. Para esto, lista detalles importantes del primer equipo.

RELACIONADAS

La nota destacada en la mañana de la práctica de los toreros fue la ausencia del delantero uruguayo Octavio Rivero, quien no formó parte de la sesión. El club confirmó que la inasistencia se debe a una razón de fuerza mayor producto al nacimiento de su hijo en su país de origen.

CLASICO DEL ASTILLERO (15175027)
El Clásico del Astillero le devolvió la alegría a Barcelona SC.MIGUEL CANALES
ecuador en eliminatorias sds

Ranking FIFA 2025: El puesto de Ecuador y al que debe llegar previo al Mundial 2026

Leer más

Rivero, quien se reincorporará a las filas del equipo en los próximos entrenamientos, recibió el permiso del Barcelona para vivir este importante momento personal, manteniéndose al margen de la concentración del plantel, al menos, por este jueves. Una vez cumplido este compromiso, el goleador volverá a la concentración para medir a los morlacos.

¿Cuándo y a qué hora juega Barcelona SC?

Con la mira puesta en la victoria, el resto de los jugadores amarillos continúan trabajando intensamente para llegar en óptimas condiciones al partido en la penúltima jornada de la fase inicial. Este compromiso será en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca, a partir de las 16:00 (hora de Ecuador).

Byron Castillo, ausente en Barcelona SC por suspensión 

Para este cotejo ante Deportivo Cuenca, el Ídolo no contará con la presencia del jugador Byron Castillo, quien, luego de ser expulsado en el Clásico, recibió una suspensión de dos partidos por roja directa. Es decir, tampoco estará en el cierre contra Aucas en el Monumental.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Inamhi alerta sobre lluvias intensas en 11 provincias de Ecuador: ¿Hasta cuándo?

  2. Octavio Rivero, fuera de Barcelona SC: La razón por la que se ausentó de la practica

  3. Protestas en Francia hoy: calculan cerca de 900.000 manifestantes contra el Gobierno

  4. Ecuador en la antesala del bombo 2: claves del ranking y próximos partidos

  5. El papel de la sociedad civil en la convocatoria a una Asamblea Constituyente

LO MÁS VISTO

  1. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  2. Jorge Glas ahora es tan colombiano como Assange fue ecuatoriano

  3. Asamblea Constituyente en Ecuador: qué es, cómo funciona y cuánto duraría el proceso

  4. ¿Qué es una Asamblea Constituyente y por qué Daniel Noboa la propone en Ecuador?

  5. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

Te recomendamos