Dayro Moreno, el goleador de 40 años que liquidó a Independiente del Valle en Quito

El experimentado atacante demostró su calidad en el estadio de IDV en los cuartos de final de la Copa Sudamericana

A sus 40 años recién celebrados, y con la vigencia de quien nunca ha dejado de estar en la élite, Dayro Moreno volvió a dar cátedra de su olfato goleador. El delantero colombiano, máximo artillero en la historia de su país, aterrizó en Ecuador con el Once Caldas para la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y se despachó con un doblete que fulminó a Independiente del Valle (IDV) en su propio reducto, el estadio Banco Guayaquil.

Este miércoles 17 de septiembre, ante IDV que venía de eliminar a Mushuc Runa, las miradas estaban puestas en el "eterno" Dayro, la principal carta de ataque del Once Caldas. A pesar de su edad, Moreno no solo es el goleador de la actual edición de la Sudamericana, sino que su reciente llamado a la selección colombiana para las eliminatorias del Mundial 2026 demuestra que su calidad está lejos de marchitarse.

Con 370 goles en su carrera, el atacante de Manizales llegó a Ecuador con la clara intención de seguir ampliando su impresionante registro. Y lo hizo. Ante un conjunto rayado que buscaba evitar que su nombre se sumara a la lista de víctimas del goleador. Con una porción de hinchada del Once Caldas que hizo sentir al estadio como si fuera la casa del visitante, Dayro abrió el marcador con un remate potente a los 22 minutos, batiendo al arquero Guido Villar.

Independiente del Valle y Once Caldas disputaron el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. KARINA DEFAS / EXPRESO

En la segunda mitad, la clase del colombiano se hizo aún más evidente. A los 49 minutos, en un mano a mano con Villar, Dayro se acomodó con frialdad y definió con una sutileza quirúrgica, colocando el balón pegado al poste, mientras el arquero se lanzaba al lado contrario.

Con cada anotación, Dayro corrió a celebrar con su gente, que lo ovacionaba desde las gradas. Su conexión con la afición fue total, demostrando que su magia trasciende la cancha y que, a sus 40 años, su olfato goleador sigue tan agudo como siempre.

Equipos por los que pasó Dayro Moreno

Once Caldas - Colombia

Atlético Paranaense - Brasil

Steaua Bucarest - Rumania

Xolos Tijuana - México

Junior - Colombia

Millonarios - Colombia

Atlético Nacional - Colombia

Talleres - Argentina

Oriente Petrolero - Bolivia

Goles de Dayro Moreno en Once Caldas ante Independiente del Valle

