LigaPro 2025: La pelea por el segundo lugar, ¿qué equipos siguen en la disputa?
Barcelona y Liga de Quito son los más opcionados, sin embargo, la cercanía de puntos los pone en riesgo con otros equipos
Independiente del Valle (IDV) es el virtual campeón de la LigaPro 2025. A dos fechas de que culmine la fase inicial y con 12 jornadas por delante en el hexagonal final, el equipo rayado se mantiene inalcanzable en la cima de la tabla con una ventaja de 12 puntos sobre el segundo lugar y 14 sobre el tercero, un nuevo título de la Serie A parece asegurado.
Más abajo, con una importante diferencia está Barcelona SC y Liga de Quito, sus más cercanos perseguidores, respectivamente. La batalla por el segundo lugar, con tinte de premio consuelo, pero con beneficios de real importancia ya que otorga importantes beneficios deportivos y económicos.
El principal premio es la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por el contrario, el equipo que finalice en tercer lugar deberá disputar dos fases previas para acceder al torneo, lo que representa una ventaja crucial debido a que ir a la fase de grupos no solo asegura una mayor competitividad, sino que también brinda la estabilidad de no depender de resultados en las rondas preliminares, tal como le sucedió a El Nacional este año.
Además, la clasificación directa a la Libertadores trae un premio económico de $ 3 millones. Mientras, el club que ingrese en la segunda fase previa solo recibirá $ 500,000, un monto que se puede incrementar según el desempeño.
Equipos que pelean por terminar segundo en LigaPro 2025
Actualmente, Barcelona se ubica en el segundo lugar con 50 puntos, seguido de Liga de Quito con 48. La pelea parece estar entre estos dos, pero la situación podría dar un giro inesperado. Deportivo Cuenca (46), Orense (45) y Universidad Católica (43) están al acecho.
Con una diferencia de apenas siete puntos entre estos cinco equipos, y los duelos directos que se avecinan en el hexagonal, la disputa por el segundo puesto promete ser la más emocionante del campeonato.
Premios económicos de la Copa Libertadores
- Fase previa 1: $ 400.000
- Fase previa 2: $ 500.000
- Fase previa 3: $ 600.000
- Fase de grupos: $ 3'000.000
- Mérito deportivo (triunfo por partido): $ 330.000
- Ocatavos de final: $ 1'250.000
- Cuartos de final: $ 1'700.000
- Semifinal: $ 2'300.000
- Subcampeón: $ 7'000.000
- Campeón: $ 23'000.000
- TOTAL DE PREMIOS POR FASE: $ 31'250.000
Tabla de posiciones de la LigaPro 2025 | Fase inicial
Próximos partidos de la LigaPro 2025 | Fase inicial
