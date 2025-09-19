LigaPro 2025: La pelea por el segundo lugar, ¿qué equipos siguen en la disputa?

Barcelona y Liga de Quito son los más opcionados, sin embargo, la cercanía de puntos los pone en riesgo con otros equipos

Independiente del Valle (IDV) es el virtual campeón de la LigaPro 2025. A dos fechas de que culmine la fase inicial y con 12 jornadas por delante en el hexagonal final, el equipo rayado se mantiene inalcanzable en la cima de la tabla con una ventaja de 12 puntos sobre el segundo lugar y 14 sobre el tercero, un nuevo título de la Serie A parece asegurado.

Más abajo, con una importante diferencia está Barcelona SC y Liga de Quito, sus más cercanos perseguidores, respectivamente. La batalla por el segundo lugar, con tinte de premio consuelo, pero con beneficios de real importancia ya que otorga importantes beneficios deportivos y económicos.

El principal premio es la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por el contrario, el equipo que finalice en tercer lugar deberá disputar dos fases previas para acceder al torneo, lo que representa una ventaja crucial debido a que ir a la fase de grupos no solo asegura una mayor competitividad, sino que también brinda la estabilidad de no depender de resultados en las rondas preliminares, tal como le sucedió a El Nacional este año.

Liga de Quito se ubica en el tercer puesto, a doce puntos del líder Independiente del Valle. cortesía

Además, la clasificación directa a la Libertadores trae un premio económico de $ 3 millones. Mientras, el club que ingrese en la segunda fase previa solo recibirá $ 500,000, un monto que se puede incrementar según el desempeño.

Equipos que pelean por terminar segundo en LigaPro 2025

Actualmente, Barcelona se ubica en el segundo lugar con 50 puntos, seguido de Liga de Quito con 48. La pelea parece estar entre estos dos, pero la situación podría dar un giro inesperado. Deportivo Cuenca (46), Orense (45) y Universidad Católica (43) están al acecho.

Con una diferencia de apenas siete puntos entre estos cinco equipos, y los duelos directos que se avecinan en el hexagonal, la disputa por el segundo puesto promete ser la más emocionante del campeonato.

Premios económicos de la Copa Libertadores

Fase previa 1: $ 400.000

Fase previa 2: $ 500.000

Fase previa 3: $ 600.000

Fase de grupos: $ 3'000.000

Mérito deportivo (triunfo por partido): $ 330.000

Ocatavos de final: $ 1'250.000

Cuartos de final: $ 1'700.000

Semifinal: $ 2'300.000

Subcampeón: $ 7'000.000

Campeón: $ 23'000.000

TOTAL DE PREMIOS POR FASE: $ 31'250.000

Tabla de posiciones de la LigaPro 2025 | Fase inicial

Próximos partidos de la LigaPro 2025 | Fase inicial

