LigaPro fecha 29: cinco partidos se verán por TV abierta este 20 y 21 de septiembre

La jornada 29 de la LigaPro, programada para el 20 y 21 de septiembre, será decisiva. Ocho partidos se disputarán en dos días y todos con un valor agregado: definen el futuro inmediato de los clubes en los hexagonales y en la liguilla del no descenso.

El domingo se vivirá un hecho inusual: cuatro encuentros se jugarán al mismo tiempo, desde las 16:00, donde el drama estará al por mayor.

Ocho partidos con historias diferentes

Independiente del Valle, Liga de Quito y Barcelona ya tienen boleto asegurado al hexagonal por el título, pero el resto de equipos aún pelea por un lugar en la Sudamericana o por escapar de la parte baja de la tabla.

Las señales de transmisión estarán a cargo de Teleamazonas y Ecuavisa en abierto, y de Zapping Sport junto con El Canal del Fútbol en señal pagada. Una fecha que promete ser electrizante y que podría dejar varias sorpresas.

Horarios de la Fecha 29 de la LigaPro 2025

Mushuc Runa vs. Independiente del Valle: Sábado 20 de septiembre, 14:00: Olímpico de Riobamba. TV: Teleamazonas, Zapping y El Canal del Fútbol.

Delfín vs. Técnico Universitario: Sábado 20 de septiembre, 16:30. Jocay. TV: Ecuavisa, Zapping y El Canal del Fútbol.

Vinotinto vs. Manta. Sábado 20 de septiembre, 16:30. Olímpico Atahualpa. TV: Zapping y El Canal del Fútbol

Emelec vs. El Nacional. Domingo 21 de septiembre, 16:00. Capwell. TV: Teleamazonas, Zapping y El Canal del Fútbol

Liga de Quito vs. Universidad Católica. Domingo 21 de septiembre, 16:00. Rodrigo Paz Delgado. TV: Ecuavisa, Zapping y El Canal del Fútbol.

Aucas vs. Orense. Domingo 21 de septiembre, 16:00. Gonzalo Pozo Ripalda. TV: Ecuavisa (diferido 23:00), Zapping y El Canal del Fútbol.

Macará vs. Libertad. Domingo 21 de septiembre, 16:00. Bellavista. TV: Zapping y El Canal del Fútbol

Deportivo Cuenca vs. Barcelona. Domingo 21 de septiembre, 16:00. Alejandro Serrano Aguilar. TV: Zapping y El Canal del Fútbol.

