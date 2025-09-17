Expreso
Clásico del Astillero
El arquero de Barcelona De Arruabarrena (d) sacó cerca de una docena de botellas.Miguel Canales / Expreso

LigaPro: ¿Cuál es la sanción impuesta a Emelec luego del clásico?

El comité disciplinario de la primera división ecuatoriana emitió las multas y sanciones a los millonarios.

La goleada sufrida ante su acérrimo rival, Barcelona, no fue el único golpe que Emelec debe asumir luego del Clásico del Astillero, disputado este fin de semana por la fecha 28 de la LigaPro.

Los incidentes provocados por los hinchas azules en el estadio George Capwell fueron analizados por el comité de disciplina del organismo rector de la primera división nacional y emitió sanciones deportivas y económicas.

Clásico del Astillero

A más de recibir una serie de multas que ascienden a cerca de $25.000, el comité disciplinario, reunido este miércoles 17 de septiembre de 2025, decidió prohibir el ingreso de público al escenario del Bombillo por los próximos cuatro partidos como local y dos más prohibiendo el ingreso al sector de la General Quito, donde se ubica la barra brava del club.

Informe arbitral

El informe del árbitro Robert Cabrera no reconoce un impacto de las varias botellas de vidrio arrejadas por los aficionados y esto reduce evidentemente cualquier sanción grave.

Con esto Emelec no volverá a tener a sus simpatizantes en las gradas en los cotejos ante El Nacional, este domingo 21 de septiembre de 2025, y tres más durante la parte final del campeonato nacional.

