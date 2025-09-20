Expreso
juleisy angulo
Juleisy Angulo se convierte en la primera mujer ecuatoriana en ganar un oro en lanzamiento de jabalina.Cortesía

Juleisy Angulo, campeona mundial de lanzamiento de jabalina en Tokio

La ecuatoriana hace historia en la cita máxima absoluta de Japón y da un oro impensado para Ecuador

Ecuador sigue agigantando su nombre en el atletismo mundial luego de que este sábado 20 de septiembre la tricolor Juleisy Angulo se adjudicara la medalla de oro en la final de lanzamiento de jabalina del Mundial de Atletismo Tokio 2025 que se disputa en Tokio, Japón.

Con 24 años de edad, la deportista federada por la provincia de El Oro, registró un lanzamiento de 65 metros con 12 centímetros que literalmente sobrevoló Tokio para darle al país una medalla que ya entra en las páginas doradas del país.

El triunfo histórico para Juleisy se da apenas un día después de haber roto su mejor marca personal y el récord nacional con 63.25m.

