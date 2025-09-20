Expreso
Joao Rojas y los hermanos Juan e Ismael Rescalvo en el Capwell.
Joao Rojas y los hermanos Juan e Ismael Rescalvo en el Capwell.

Joao Rojas revela su verdad en El Regreso: cáncer, dolor y la pérdida de su bebé

Joao Rojas rompe el silencio en su documental El Regreso: cirugías, cáncer y dolor

Joao Rojas decidió contar su verdad. No fue un periodista, no fue una entrevista pactada; fue él mismo quien tomó una cámara y grabó lo que llamó “El Regreso”, un documental que destapa sus heridas más profundas, físicas y emocionales. Allí no solo relata sus cirugías, sino también el instante en el que le dijeron que podía tener cáncer y la noche en la que perdió a su bebé.

“Y a veces yo me culpo de que hice algo malo, de que comí algo mal, de que… hasta culpaba a mis propios perros”, confiesa entre lágrimas. Sus palabras estremecen cuando recuerda los riesgos de sus operaciones: “Cuando alguien entra a un quirófano por primera vez hay un 2% de posibilidades de infectarse; en la segunda, sube al 20 o 25%. Y yo ya iba a la tercera”, dice con voz bajita.

joao rojas barcleona sfsdf
Joao Rojas lleva más de un año sin volver a jugar con Barcelona

Un relato con toda la crudeza

No era un retorno al fútbol, era una batalla por la vida. “Estaba con una herida infectada, con puntos semiabiertos… decidieron poner grapas en toda la herida, un metal en una piel que no cerraba. Ni siquiera eso funcionaba”, relata con crudeza.

Pero el golpe más brutal estaba por llegar: “Mi esposa y mi mejor amigo estaban ahí… después de 30 minutos me dijeron que yo tenía un maldito cáncer. Fue un stop, un flashback de toda mi vida… dejé de escuchar, solo quería irme de ese lugar”.

Se arrodilló lloró y pidió a Dios

El regreso a casa fue devastador. “Nos arrodillamos en la terraza y lloramos. Decíamos que confiábamos, pero era imposible. Esa noche y todas las que siguieron fueron horribles. Aun así, Dios me permitió dormir en paz”.

joao rojas lesion sao paulo copa libertadores sa
Un jugador de Sao Paulo lleva en sus brazos a Joao Rojas, tras su lesión en el partido ante Barcelona en Copa Libertadores.
Contra todo pronóstico, un día el médico lo sorprendió. “La herida ya no estaba tan abierta. Si era un tumor, jamás se habría cerrado. Entonces se barajó que no era cáncer, sino una infección”.

En medio del dolor, Rojas abre su corazón con una reflexión que desnuda su esencia: “Yo nunca jugué para ser famoso o estrella. Desde pequeño supe que en mis pies estaba la posibilidad de cambiar la vida de mi familia”.

“El Regreso” no es solo un documental, es la confesión más íntima de un futbolista que tocó fondo y que hoy se aferra a la fe, al fútbol y al recuerdo imborrable de lo que perdió en el camino.

