El expresidente del Ecuador Abdalá Bucaram.
El expresidente del Ecuador Abdalá Bucaram.AMELIA ANDRADE

Abdalá Bucaram convierte el 4-0 de Barcelona SC sobre Emelec en espectáculo viral

Bucaram no se guarda nada y pone picante a la goleada de Barcelona sobre Emelec

El Clásico del Astillero 2025 cerró con goleada, sanciones y memes. Pero el protagonista inesperado fue Abdalá Bucaram. El expresidente decidió festejar los cuatro goles de Barcelona sobre Emelec con un directo en redes que terminó en karaoke, sátira y carcajadas.

Con su estilo de “ni político ni cantante, pero siempre protagonista”, Bucaram aceptó el reto de sus seguidores: cantar. Lo lógico era que entonara un hit de Los Iracundos, pero en un giro digno de telenovela, escogió a Leo Dan. Y con voz rasposa lanzó: “La niña está triste, qué tiene la niña… le metieron cuatro, se ha muerto mi vida”.

Barcelona SC ganó el Clásico del Astillero.EXTRA

Abdalá le agrega picardía al fútbol 

LigaPro fecha 29: cinco partidos se verán por TV abierta este 20 y 21 de septiembre

Por si faltaba sazón, añadió: “No se me cabreen azules, que soy brothers también… pero Barcelona cuatro”. La ironía estaba servida. Mientras los hinchas amarillos festejaban el goce, los azules gritaban que aquello era burla y falta de respeto. Pero Bucaram, curtido en críticas desde su paso por Carondelet, sabe que en el ruido está su fortaleza.

La goleada 4-0 ya era histórica, la sanción al Capwell por dos meses encendía la polémica. Pero Abdalá se las ingenió para robar cámara con una canción y un guiño burlón. 

Abdalá siempre ha sido noticia con el fútbol

No es la primera vez: en los 90 prometió traer a Maradona, y una vez en el Monumental gritó “¡y ahora, ahora!” y aseguró que si tuviera plata pagaría la deuda del club.

CLASICO DEL ASTILLERO (15190419)
Hinchas de Emelec en el estadio George Capwell en el Clásico del Astillero.MIGUEL CANALES

La política ecuatoriana lo tuvo como presidente y ahora el fútbol como animador no oficial del Clásico. Para algunos es folclore, para otros provocación, pero nadie puede negar que Bucaram volvió a hacer lo que mejor sabe: meterse en la conversación.

En el Astillero hubo cuatro goles, sanción, memes y hasta karaoke presidencial. El fútbol siempre da sorpresas, pero Abdalá siempre da show.

