Abdalá Bucaram convierte el 4-0 de Barcelona SC sobre Emelec en espectáculo viral
Bucaram no se guarda nada y pone picante a la goleada de Barcelona sobre Emelec
El Clásico del Astillero 2025 cerró con goleada, sanciones y memes. Pero el protagonista inesperado fue Abdalá Bucaram. El expresidente decidió festejar los cuatro goles de Barcelona sobre Emelec con un directo en redes que terminó en karaoke, sátira y carcajadas.
Con su estilo de “ni político ni cantante, pero siempre protagonista”, Bucaram aceptó el reto de sus seguidores: cantar. Lo lógico era que entonara un hit de Los Iracundos, pero en un giro digno de telenovela, escogió a Leo Dan. Y con voz rasposa lanzó: “La niña está triste, qué tiene la niña… le metieron cuatro, se ha muerto mi vida”.
Abdalá le agrega picardía al fútbol
LigaPro fecha 29: cinco partidos se verán por TV abierta este 20 y 21 de septiembreLeer más
Por si faltaba sazón, añadió: “No se me cabreen azules, que soy brothers también… pero Barcelona cuatro”. La ironía estaba servida. Mientras los hinchas amarillos festejaban el goce, los azules gritaban que aquello era burla y falta de respeto. Pero Bucaram, curtido en críticas desde su paso por Carondelet, sabe que en el ruido está su fortaleza.
La goleada 4-0 ya era histórica, la sanción al Capwell por dos meses encendía la polémica. Pero Abdalá se las ingenió para robar cámara con una canción y un guiño burlón.
Abdalá siempre ha sido noticia con el fútbol
No es la primera vez: en los 90 prometió traer a Maradona, y una vez en el Monumental gritó “¡y ahora, ahora!” y aseguró que si tuviera plata pagaría la deuda del club.
La política ecuatoriana lo tuvo como presidente y ahora el fútbol como animador no oficial del Clásico. Para algunos es folclore, para otros provocación, pero nadie puede negar que Bucaram volvió a hacer lo que mejor sabe: meterse en la conversación.
En el Astillero hubo cuatro goles, sanción, memes y hasta karaoke presidencial. El fútbol siempre da sorpresas, pero Abdalá siempre da show.
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!