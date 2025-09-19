Expreso
Este viernes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el viernes 19 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 19 de septiembre

Para este viernes 19 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
viernes 19 14:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 5 Betis vs. Real Sociedad DSPORTS 610 1610
viernes 19 13:30 hs. FÚTBOL Bundesliga - Fecha 4 Stuttgart vs. St. Pauli ESPN 5 625 1625
viernes 19 12:00 hs. FÚTBOL Superliga de Turquía   - Fecha 6 Goztepe vs. Besiktas ESPN 7 627 1627
viernes 19 13:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 6 Deportivo La Coruña vs. Huesca DSPORTS 619 1619
viernes 19 14:00 hs. FÚTBOL EFL Championship -   Fecha 6 Middlesbrough vs. West Bromwich Albion ESPN 7 627 1627
viernes 19 14:30 hs. TENIS Laver Cup Día 1 ESPN 2 622 1622
viernes 19 21:00 hs. TENIS Laver Cup Día 1 ESPN 2 622 1622
viernes 19 03:25 hs. AUTOMOVILISMO Fórmula 1 - Gran   Premio de Azerbaiyán Prácticas 1 ESPN 621 1621
viernes 19 06:55 hs. AUTOMOVILISMO Fórmula 1 - Gran   Premio de Azerbaiyán Prácticas 2 ESPN 621 1621
viernes 19 18:00 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Chicago Cubs vs. Cincinnati Reds ESPN 5 625 1625
viernes 19 07:30 hs. MMA One Championship One Friday Fight 124 DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 19 06:30 hs. GOLF PGA Tour - FedEx Open   de France Ronda 2 ESPN 3 623 1623
viernes 19 08:00 hs. CICLISMO Ciclismo - Skoda Tour   du Luxemburgo Etapa 3 DSPORTS 2 612 1612
viernes 19 12:00 hs. SALTOS ECUESTRES Longines Global   Champions Tour New York: Round 1 DSPORTS 2 612 1612
viernes 19 14:30 hs. SALTOS ECUESTRES Longines Global   Champions Tour New York: Round 2 DSPORTS 2 612 1612
viernes 19 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
viernes 19 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
viernes 19 17:00 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
viernes 19 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 19 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
viernes 19 19:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS 2 612 1612
viernes 19 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
viernes 19 22:00 hs. PROGRAMAS Magazine Sudamerincana: Cuartos de   Final DSPORTS 610 1610
