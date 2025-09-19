Directv: Agenda deportiva para el viernes 19 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 19 de septiembre
Para este viernes 19 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|viernes 19
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 5
|Betis
|vs.
|Real Sociedad
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 19
|✓
|13:30 hs.
|FÚTBOL
|Bundesliga - Fecha 4
|Stuttgart
|vs.
|St. Pauli
|ESPN 5
|625
|1625
|viernes 19
|✓
|12:00 hs.
|FÚTBOL
|Superliga de Turquía - Fecha 6
|Goztepe
|vs.
|Besiktas
|ESPN 7
|627
|1627
|viernes 19
|✓
|13:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 6
|Deportivo La Coruña
|vs.
|Huesca
|DSPORTS
|619
|1619
|viernes 19
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|EFL Championship - Fecha 6
|Middlesbrough
|vs.
|West Bromwich Albion
|ESPN 7
|627
|1627
|viernes 19
|✓
|14:30 hs.
|TENIS
|Laver Cup
|Día 1
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 19
|✓
|21:00 hs.
|TENIS
|Laver Cup
|Día 1
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 19
|✓
|03:25 hs.
|AUTOMOVILISMO
|Fórmula 1 - Gran Premio de Azerbaiyán
|Prácticas 1
|ESPN
|621
|1621
|viernes 19
|✓
|06:55 hs.
|AUTOMOVILISMO
|Fórmula 1 - Gran Premio de Azerbaiyán
|Prácticas 2
|ESPN
|621
|1621
|viernes 19
|✓
|18:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Chicago Cubs
|vs.
|Cincinnati Reds
|ESPN 5
|625
|1625
|viernes 19
|✓
|07:30 hs.
|MMA
|One Championship
|One Friday Fight 124
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 19
|✓
|06:30 hs.
|GOLF
|PGA Tour - FedEx Open de France
|Ronda 2
|ESPN 3
|623
|1623
|viernes 19
|✓
|08:00 hs.
|CICLISMO
|Ciclismo - Skoda Tour du Luxemburgo
|Etapa 3
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 19
|✓
|12:00 hs.
|SALTOS ECUESTRES
|Longines Global Champions Tour
|New York: Round 1
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 19
|✓
|14:30 hs.
|SALTOS ECUESTRES
|Longines Global Champions Tour
|New York: Round 2
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 19
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 19
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 19
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 19
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 19
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 19
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 19
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 19
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|Magazine Sudamerincana: Cuartos de Final
|DSPORTS
|610
|1610