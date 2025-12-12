Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de diciembre

El temblor tuvo epicentro en la provincia de Esmeraldas

La madrugada de este 12 de diciembre de 2025, un nuevo sismo se registró en Ecuador, siendo percibido en diversas zonas del país. Según informó el Instituto Geofísico (IG), el temblor se produjo a las 01:28, alcanzando una magnitud de 3.3 en la escala de Richter. Aunque el valor no es considerado fuerte, fue suficiente para generar preocupación entre los residentes.

El epicentro del sismo se localizó a 70.73 kilómetros de Atacames, en la provincia de Esmeraldas. Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas heridas, pero las autoridades mantienen vigilancia constante sobre la actividad sísmica en la región.

[REVISADO]

Evento: igepn2025ygvh

Ocurrido: 2025-12-12 01:28:25

Mag.: 3.3MLv

Prof.: 11.0 km

Lat.: 1.225° N

Long.: 80.374° W

Localizado: a 70.73 km de Atacames, Esmeraldas

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/UM5MlTi9Ex pic.twitter.com/PXv4Crt7cb — Instituto Geofísico (@IGecuador) December 12, 2025

Vacaciones de Navidad y Año Nuevo: ¿Cuántos días descansarán los estudiantes? Leer más

Recomendaciones ante posibles réplicas

El Instituto Geofísico insta a la población a mantenerse preparada para posibles réplicas, un fenómeno común después de sismos. Entre las recomendaciones, se destaca la importancia de contar con un plan de emergencia familiar y una mochila de emergencia con suministros básicos, como agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y un botiquín de primeros auxilios.

Ecuador y el Cinturón de Fuego

Este temblor reitera la ubicación de Ecuador dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más sísmicamente activas del planeta. Esta región es conocida por concentrar el 85 % de la actividad sísmica global, debido a la constante interacción de las placas tectónicas que atraviesan el área.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que siga las recomendaciones de seguridad y se mantenga informada ante cualquier nuevo evento sísmico.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO