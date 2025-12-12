Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Temblor en Ecuador este 12 de diciembre.
Temblor en Ecuador este 12 de diciembre.canva

Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de diciembre

El temblor tuvo epicentro en la provincia de Esmeraldas

La madrugada de este 12 de diciembre de 2025, un nuevo sismo se registró en Ecuador, siendo percibido en diversas zonas del país. Según informó el Instituto Geofísico (IG), el temblor se produjo a las 01:28, alcanzando una magnitud de 3.3 en la escala de Richter. Aunque el valor no es considerado fuerte, fue suficiente para generar preocupación entre los residentes.

El epicentro del sismo se localizó a 70.73 kilómetros de Atacames, en la provincia de Esmeraldas. Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas heridas, pero las autoridades mantienen vigilancia constante sobre la actividad sísmica en la región.

Referencial. Salón de clases vacío por vacaciones.

Vacaciones de Navidad y Año Nuevo: ¿Cuántos días descansarán los estudiantes?

Leer más

Recomendaciones ante posibles réplicas

El Instituto Geofísico insta a la población a mantenerse preparada para posibles réplicas, un fenómeno común después de sismos. Entre las recomendaciones, se destaca la importancia de contar con un plan de emergencia familiar y una mochila de emergencia con suministros básicos, como agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y un botiquín de primeros auxilios.

RELACIONADAS

Ecuador y el Cinturón de Fuego

Este temblor reitera la ubicación de Ecuador dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más sísmicamente activas del planeta. Esta región es conocida por concentrar el 85 % de la actividad sísmica global, debido a la constante interacción de las placas tectónicas que atraviesan el área.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que siga las recomendaciones de seguridad y se mantenga informada ante cualquier nuevo evento sísmico.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Expansión silenciosa de las disidencias en la frontera norte: alerta crece en Ecuador

  2. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de diciembre

  3. Vías sin cruces ni límites: la falta de señalización pone en riesgo a Tumbaco

  4. “Preocupa que el Municipio de Quito tercerice la gestión de residuos”: Fernanda Solíz

  5. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 12 de diciembre de 2025

LO MÁS VISTO

  1. Aquiles Álvarez dijo qué le pidió Correa cuando llegó a la Alcaldía de Guayaquil

  2. Militares y agentes municipales intervienen La Bahía por el espacio público

  3. El precio del cacao se desinfla, pero Ecuador exporta más

  4. IVA adultos mayores: ¿Cuándo pagan la devolución atrasada de 8 meses?

  5. Ministerio de Trabajo evalúa cambiar el visto bueno: qué alcance tendrá esta medida

Te recomendamos