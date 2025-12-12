Expreso
  Ocio

Horóscopo
Horóscopo 13 de diciembre 2025.Miguel Rodríguez//EXPRESO

Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este sábado 13 de diciembre de 2025

Horóscopo de hoy con energía, decisiones y señales claras para este sábado 13 de diciembre 2025

  • Redacción EXPRESIONES

Antes de lanzarte al día, revisa qué energía mueve tu signo y cómo puedes aprovecharla para tomar decisiones más inteligentes en amor, trabajo, dinero y emociones. Aquí no solo lees lo que pasa: lees qué hacer para que te vaya mejor.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Esto te pasará según tu signo: tu chispa se activa y notas que alguien busca tu atención. Si te interesa, responde sin rodeos. Si no, deja claro tu límite. Evitas confusiones y ganas paz mental.

En lo laboral, una idea tuya brilla. No la escondas: compártela y marca territorio profesional.

En dinero, una tentación aparece. Antes de gastar, pregúntate si lo quieres o solo lo deseas por impulso. La respuesta te salva la billetera.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Esto te pasará según tu signo: sientes la necesidad de poner en orden tus emociones. Expresa lo que te molesta, pero elige bien el tono. La calma te da ventaja.

En el trabajo, tu paciencia rinde frutos: terminas algo que otros no pudieron. Aprovecha para pedir lo que te corresponde.

En lo económico, un pago pendiente se mueve. Organiza tus cuentas para que la estabilidad que llega no se escape.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Esto te pasará según tu signo: un mensaje inesperado te anima el día. Responde con frescura, pero con intención. Puedes abrir una puerta interesante.

Laboralmente, tu agilidad mental te salva de un enredo. Usa tu humor para desactivar tensiones y quedarte con el control.

En dinero, detectas un gasto innecesario. Recorta sin miedo. Cada pequeño ajuste te acerca a un objetivo más grande.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Esto te pasará según tu signo: una conversación emotiva te sorprende. Atrévete a decir lo que sientes sin adornos. La sinceridad te trae alivio.

En lo profesional, te das cuenta de que estás dando más de lo que recibes. Ajusta expectativas y delega. Te lo agradece tu energía.

En finanzas, un plan que tenías guardado vuelve a sonar. Revísalo: podría funcionar mejor de lo que pensabas.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Esto te pasará según tu signo: brillas sin hacer esfuerzo, y alguien lo nota más de la cuenta. Usa ese magnetismo para impulsar tus relaciones.

En el trabajo, tu liderazgo se impone. Si te piden ayuda, orienta, pero no cargues con todo. Mantén tu tiempo bajo control.

En dinero, aparece una oportunidad jugosa. Pregunta, evalúa y decide con cabeza fría. La intuición te acompaña.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Esto te pasará según tu signo: un detalle mínimo cambia tu humor, pero puedes darle la vuelta con organización. Limpia tu entorno y tu mente respira.

En lo laboral, tu precisión te destaca. Aprovecha para avanzar un pendiente pesado, hoy fluye mejor. En lo financiero, revisa contratos, facturas o cobros. Un ajuste pequeño te evita un problema grande.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Una situación social te pone en el centro. Usa tu encanto para mediar, pero no para evitar tu opinión. Habla claro.

En el trabajo, equilibras un conflicto y quedas como pieza clave. Muestra tu valor sin modestia excesiva. En dinero, una compra estética te tienta. Si realmente te aporta bienestar, permítetela; si no, suelta.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Una intuición fuerte te guía. Síguela sin miedo, hoy tu percepción es precisa. En lo profesional, tu intensidad mueve a otros. Enfócala en un objetivo puntual para no dispersarte.

En lo económico, detectas un movimiento extraño. Acláralo de inmediato. Se resuelve mejor si actúas hoy.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Esto te pasará según tu signo: surge una invitación que rompe la rutina. Acéptala. Te recarga el ánimo y te da una historia nueva.

En el trabajo, tu honestidad sorprende, pero abre puertas. Sigue diciendo las cosas de frente, con respeto.

En dinero, evalúas un viaje o proyecto personal. Haz números y decide con emoción, pero también con estrategia.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

En este día tan especial para ti sientes orden y claridad en tus pensamientos. Úsalo para tomar una decisión que venías posponiendo. Actuar te libera.

En lo laboral, tu disciplina impresiona. Aprovecha para mostrar resultados y pedir un ajuste o reconocimiento. En lo financiero, llega estabilidad, pero requiere planificación. Crea un esquema claro y tu seguridad crece.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Aparece una idea rara, pero brillante. Escríbela. Puede convertirse en tu próximo gran movimiento. En el trabajo, tu creatividad soluciona un problema colectivo. Compártela para ganar aliados.

En dinero, revisa tuscripciones, gastos hormiga o servicios extra. Cortar lo innecesario te da libertad.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Esto te pasará según tu signo: una conexión emocional te conmueve. No huyas: conversarla te fortalece.

En lo laboral, tu sensibilidad detecta tensiones ocultas. Mantente en tu centro y evita absorber lo ajeno.

En el plano económico, una oportunidad suave pero constante aparece. Mantente atento y avanza sin prisa.

