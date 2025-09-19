Barcelona SC: Leonai Souza habló de su suplencia, Rescalvo y celebró a Joao Rojas

Souza rompió el silencio: su banca en Barcelona, la metodología de Rescalvo y Joao Rojas

Leonai Souza confesó lo que vivió en la banca y lo que significa Joao Rojas para Barcelona

El brasileño Leonai Souza sabe lo que es esperar. El mediocampista brasileño de Barcelona SC pasó cuatro partidos seguidos en el banco con Ismael Rescalvo. No es fácil para un extranjero mirar desde un costado, pero su momento llegó en el Clásico del Astillero. Ahí, su despliegue y carácter lo convirtieron en figura. De invisible pasó a imprescindible.

Con Deportivo Cuenca como próximo rival, el domingo 21 de septiembre desde las 16:00, Souza contó cómo vive este presente: “Pienso que tenemos un gran plantel, con grandes jugadores y seres humanos. Siempre vamos a salir a ganar, es nuestro objetivo”. El volante ya acumula 841 minutos en 19 partidos de LigaPro 2025, con cinco amarillas que marcan su intensidad.

El Clásico del Astillero le devolvió la alegría a Leonai Souza en Barcelona SC. MIGUEL CANALES

Habló del entrenador Ismael Rescalvo

Sobre el entrenador Rescalvo, soltó elogios: “Tiene una idea de juego clara. Ha mejorado mucho al equipo y tratamos de hacer lo que nos pide”. Pero lo más fuerte fue su confesión sobre lo que significa vestir de amarillo: “Cualquier jugador que no esté jugando aquí sería titular en cualquier otro equipo. A veces las cosas no salen, pero no es porque falte unión o calidad. El fútbol es así”.

El brasileño también celebró el regreso de Joao Rojas: “Es un gran profesional y gran persona, nos suma mucho”. Y fue sincero sobre sus días sin minutos: “Claro que uno puede estar enojado, pero jamás dejo de trabajar. Todos buscamos que Barcelona gane”.

Así llega Deportivo Cuenca y Barcelona SC en LigaPro

De la eliminación en Copa Ecuador contra Cuenca Jrs, explicó: “Para ellos era una final. Nosotros también queríamos, pero había muchos jugadores sin ritmo. Yo fui uno de ellos. Eso pesó en el resultado”.

Souza es la prueba de que el fútbol da revancha. De esperar en silencio, a convertirse en el motor del equipo.

