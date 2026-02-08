Barcelona SC sacude la resaca del Partido de la Historia y mira la Copa Libertadores

El equipo de Farías busca ajustes antes del debut copero, mientras hinchas analizan fortalezas y dudas tras últimos amistosos

Barcelona SC dejó atrás el ruido mediático que rodeó la Noche Amarilla y el denominado ‘Partido de la Historia’ frente al Inter Miami para sacudirse la resaca futbolera. Ahora enfoca todas sus energías en su estreno en la Copa Libertadores, previsto dentro de nueve días.

La eliminatoria ante Argentinos Juniors, programada para el 18 y 25 de febrero en duelos de ida y vuelta, será determinante para gran parte del presupuesto 2026. También, para definir si el Ídolo accede a la fase de grupos de un torneo Conmebol, objetivo prioritario en su planificación deportiva.

Hinchas como Andrés Mendoza temen una eliminación temprana en la fase preliminar dos del certamen. Según señaló, las sensaciones que dejaron los amistosos ante Guayaquil City (derrota 1-0 y victoria 2-1) y el empate 2-2 frente al Inter Miami de Lionel Messi mezclan ilusión con preocupación por el rendimiento colectivo.

Lionel Messi en acción ante Barcelona SC en el Monumental. Miguel Canales

“Siento que los refuerzos extranjeros están dejando la vida por los colores. Esa garra característica del uruguayo y del argentino no siempre se ve en el fútbol local”, destacó el aficionado, aunque reconoció que el funcionamiento del equipo dirigido por César Farías todavía “está en construcción”.

Mendoza también subrayó la diferencia de procesos entre ambos clubes. Mientras Barcelona sumó seis refuerzos extranjeros, además del nuevo cuerpo técnico, Argentinos Juniors mantiene una base consolidada bajo la dirección del argentino Nicolás Diez, quien inició su proyecto en diciembre de 2024.

“De eso debemos cuidarnos. Ellos llegan más ‘armados’, se conocen mejor, mientras que Barcelona aún está en construcción”, añadió Mendoza.

Por su parte, Adrián Ochoa, seguidor canario, cuestionó que tras el empate ante las Garzas aún no esté definido quién será el centrodelantero titular. “Siento que arrastramos ese problema desde el año pasado, cuando no estaba Octavio Rivero (hoy en Universidad de Chile). Quizás me adelanto, pero el partido ante Argentinos está a la vuelta de la esquina y es urgente resolverlo”, comentó.

En el plano defensivo, Ochoa también expresó inquietud: “Los chicos deben ir más rápido a los cierres. A (Javier) Báez lo noto algo lento y en la Libertadores no podemos darnos ese lujo porque puede ser decisivo”.

En contraste, el hincha Josué Loaiza se mostró más optimista. Considera que la ansiedad que transmite el atacante Sergio ‘Toto’ Núñez (25 años), titular ante Inter Miami, responde a la presión del momento y confía en que pronto mostrará su mejor versión.

“Siento que todavía falta ese referente en el mediocampo y haga que el juego sea más atractivo. A Rojas le tengo fe, esperemos que las lesiones no se le vuelvan a presentar. Es importante y ya lo demostró ante el Inter Miami”.

Agenda del Barcelona SC

Barcelona retomará los entrenamientos en el estadio Monumental. Antes de recibir a Argentinos Juniors, el equipo guayaquileño disputará un último amistoso de pretemporada frente a Aucas, correspondiente a la Noche Amarilla en Quito, el viernes 13 de febrero.

