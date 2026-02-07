Resultado Barcelona vs Inter: marcador final y resumen del “Partido de la Historia”

El 2-2 dejó emociones, magia y la sensación de que el Ídolo, bajo la conducción de César Farías avanza

Barcelona SC y el Inter Miami protagonizaron un partido inolvidable en el estadio Monumental de Guayaquil. El empate 2-2 quedó casi en segundo plano frente a la verdadera postal de la noche: Lionel Messi desplegando toda su magia ante una hinchada que, por una vez, celebró un gol en contra con absoluta felicidad. Una de las pocas veces que la hinchada sale contenta con el empate.

La expectativa fue total desde el pitazo inicial, pero bastaron 30 minutos para que el estadio explotara. Messi tomó el balón en la mitad de la cancha y armó una jugada de antología: dejó en el camino a Sosa, Báez y Carabalí, y sacó un remate cruzado imposible que venció a Contreras. El Monumental, vestido de amarillo, gritó el gol del 10 como propio. Nadie protestó. Todos sabían que estaban presenciando un momento irrepetible.

El encuentro terminó con un empate 2-2. Miguel Canales

Toda la clase de Lionel Messi

A sus 38 años, Messi volvió a demostrar por qué es considerado el mejor jugador de la historia. Su actuación fue puro espectáculo y dejó la sensación de que quizá ese gol haya sido su último gran acto en suelo ecuatoriano, una obra que quedará grabada en la memoria colectiva del fútbol nacional.

Barcelona SC reaccionó y encontró recompensa con los goles de Joao Rojas y Tomás Martínez, que devolvieron la alegría a la hinchada local. Pero la función aún guardaba un capítulo más: en tiempo de descuento, Messi volvió a frotar la lámpara y asistió con maestría a Germán Berterame para sellar el 2-2 definitivo.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul festejando el gol de La Pulga en el estadio Monumental. Miguel Canales

El público se puso de pie a los 58 minutos para despedir al astro argentino, quien respondió con los brazos en alto. Además, el duelo marcó el debut de Darío Benedetto con la camiseta amarilla, dejando buenas sensaciones.

Al final, todos ganaron: Messi regaló su arte, Barcelona SC mostró carácter y el Monumental vivió una noche que ya es historia. Ahora los amarillos van por su segunda Noche Amarilla el viernes 13 ante Aucas en Quito.

