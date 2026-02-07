Figura del partido Barcelona vs Inter: ¿quién destacó en el “Partido de la Historia”?

El cotejo amistoso de este sábado 7 de febrero entre Barcelona SC e Inter Miami tuvo a una estrella por encima de todos

El astro argentino Lionel Messi fue protagonista en su noche del Partido de la Historia.

En un plantel plagado de estrellas, Lionel Messi no solo dio espectáculo este sábado 7 de febrero, en el estadio Monumental de Guayaquil, sino que fue autor de uno de los tantos del empate 2-2 en el Partido de la Historia entre el Inter Miami y Barcelona SC.

Con méritos de sobra, el 10 argentino fue el protagonista de su noche, aunque jugó hasta el minuto 58 cuando fue reemplazado en la cancha por otro mundialista: Luis Suárez.

A los 30 minutos del primer tiempo, el campeón del mundo en Qatar 2022 confirmó el porqué de su idolatría al anotar el gol con el que se abrió el marcador de un cotejo histórico, pues este marcó su última presentación deportiva activa, ya que el futbolista se despedirá luego del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en junio y julio próximo.

Jugadas delinedas, repletas de magia y un tanto que incluso los hinchas del equipo rival de Barcelona celebraron fueron la aprobación para considerar que fue él la figura del cotejo.

La salida de Messi por Suárez, aplacó la expectativa por un cotejo que los ecuatorianos esperaron por meses y que vieron este sábado 7 de febrero cristalizarse en el Coloso del Salado.

Messi y las pocas interacciones en su noche

"Gracias Ecuador", fueron algunas de las pocas palabras que a Lio se le logró identificar decir en media cancha, mientras hizo de la mano a su salida.

Los hinchas ecuatorianos disfruraron de 58 minutos de la magia de un Messi que a los 38 años de edad no tiene muestras de perder su nivel futbolístico, pero que sin embargo ya señaló la "puerta de salida".

