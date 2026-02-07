Expreso
  Guayaquil

estadio Monumental
En el estadio Monumental, de Barcelona Sporting Club, se jugará el denominado Partido de la Historia. Cerca del mediodía, los hinchas aún no acudían al escenario.CORTESÍA DEL ECU-911

Messi en Guayaquil: Así está el ambiente previo al partido en el estadio Monumental

Un festival para hinchas se realizaría en los exteriores del escenario deportivo donde se jugará el partido del Inter Miami

La lluvia frenó a los hinchas en las primeras horas de este sábado 7 de febrero, pero no su ímpetu por ver en vivo a Lionel Messi, en el partido que se jugará a las 19:00 en el estadio Monumental.

Pasadas las 09:30 era poca la presencia de personas en la avenida Barcelona, que fue cerrada al tránsito vehicular, y los alrededores del escenario deportivo, ubicado en el suroeste de Guayaquil.

Así se visualizó en un video que publicó el sistema ECU-911 en su cuenta de la red social X. En el paneo se observa a los vigilantes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y un grupo de vendedores.

La entidad recordó que la avenida Barcelona fue cerrada al tránsito vehicular, entre las avenidas José Rodríguez Bonín (a la altura de la Policía Judicial, PJ) y José María Velasco Ibarra (puente de la 17).

Jornada lluviosa en Guayaquil

Lluvias y tormentas eléctricas es el pronóstico para esta jornada en Ecuador, según informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

La entidad ya había advertido, en una alerta emitida este viernes 6 de febrero, que habría precipitaciones de variable intensidad este fin de semana.

Hasta cerca del mediodía, el cielo permanecía nublado en Guayaquil. En algunos sectores, la lluvia cesó cerca de las 10:00, tras unas doce horas de precipitaciones.

