Tarifas de transporte público en Guayaquil: Dónde y hasta cuándo aportar a ordenanza

El Municipio habilitó un formulario para que la ciudadanía haga sus observaciones al proyecto para regular los pasajes

Uno de los temas que se cuestiona al transporte público es la contaminación de las unidades. El Municipio de Guayaquil alista una ordenanza para regular los pasajes.

La ciudadanía podrá aportar con sus comentarios y observaciones para la Ordenanza que regula las tarifas del transporte público colectivo urbano en Guayaquil.

Se podrá hacer hasta este domingo 8 de febrero a través de un formulario que la Alcaldía habilitó. Los nombres completos y el número de cédula son datos obligatorios para participar.

Con la nueva ordenanza se busca "establecer una nueva política tarifaria orientada a la mejora del servicio de transporte público, el fortalecimiento del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU) y el cumplimiento de condiciones técnicas, operativas y tecnológicas que garanticen un servicio eficiente y de calidad para los usuarios", indicó la Municipalidad en una publicación.

Esta iniciativa ha generado cuestionamientos del sector transportista, que asegura que no ha sido incluido en jornadas de socialización y que la propuesta no estaría acorde a su realidad económica.

El Municipio insiste en que los conductores de buses "deberán cumplir con mejoras en sus unidades que sustenten el incremento tarifario", para acceder a nuevas tarifas.

¿Qué propone la ordenanza para tarifas de bus en Guayaquil?

Servicio ejecutivo y circuito express son las dos modalidades de transporte urbano que se proponen en la ordenanza.

Para la primera se establecen condiciones como un sistema de cobro con medios electrónicos y geolocalización.

Las unidades también deberán ofrecer el servicio de internet inalámbrico y contar con aire acondicionado. Los conductores llevarán uniforme.

Mientras que el circuito express será el que ofrezca un trayecto de recorrido reducido, en unidades de transporte público convencional de tipo minibús

Se incluye la posibilidad de que la ciudadanía denuncie fallas en el servicio, a través de un formulario que habilitaría la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

En el borrador de ordenanza se contemplan cuatro tipos de tarifas:

Ejecutiva: 45 centavos de dólar

45 centavos de dólar Circuito express ejecutiva: 35 centavos

35 centavos Circuito express general: 25 centavos

25 centavos Preferencial: media tarifa (50 %) en todos los casos

Previo a la aprobación de esta normativa, el pasaje de transporte urbano está en 30 centavos de dólar en Guayaquil.

