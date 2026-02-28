Joselyn Centeno, la periodista ecuatoriana que vive el fútbol

Con disciplina y fe, Joselyn convirtió su sueño en realidad: de pegar logos en su clóset a trabajar en Zapping y Diblu

Joselyn Centeno y su sueño para 2026 es estar en un partido de Ecuador en la fase de grupos del Mundial, ya sea trabajando o como hincha.

Joselyn Centeno es la cara del fútbol. De lunes a domingo se la ve en Zapping y se la escucha en Diblu. Es presentadora, conductora y reportera a borde de campo. Nació para el fútbol. Así como los equipos hacen pretemporada, ella estuvo estudiando a los 16 equipos que están jugando el torneo 2026.

La periodista habló de lo que significa vivir en un mundo de varones, de su corazón, a quién le pertenece y algo más.

¿Cómo se prepara una periodista para una nueva temporada?

Más que prepararnos, aprovechamos para descansar un poco, porque los partidos de fútbol son de viernes a lunes. Cuando arranca la temporada, una trabaja a veces de domingo a domingo. Y no es una queja, porque al final del día es lo que nosotros hemos elegido, es lo que nos gusta.

Una profesión en la que los feriados y días especiales no existen.

A veces te pierdes uno que otro cumpleaños, uno que otro Día de la Madre y demás. Entonces, por eso aprovechamos este tiempo para poder descansar. De ahí en adelante, ahora mismo uno tiene que ponerse el chip de los equipos, del armado y demás. Ir recordando jugadores que se quedan, jugadores que se van, refuerzos y todo lo demás.

Una vida con el periodismo

La periodista asegura que el secreto para llevarse bien con las hinchadas es la imparcialidad entre Barcelona y Emelec. MIGUEL CANALES

¿Qué tal es vivir y convivir en un mundo donde la mayoría son varones?

He escuchado comentarios negativos, pero en mi experiencia siempre me han tratado bien. Me he sentido cómoda trabajando con hombres de gran trayectoria como Carlos Víctor Morales, Fabián Gallardo y Gerardo España, a quien quiero mucho. Siempre me he hecho respetar.

¿Y con hinchas no ha tenido roces?

No. Estoy contenta: el 50% cree que soy barcelonista y el 50%, emelecista. Ese es el secreto para llevarme bien con todos —los del Astillero, Liga, Independiente o Mushuc Runa—. Respeto a quienes dicen su equipo, pero a mí me ha ido mejor siendo imparcial.

Lleva ocho años en el periodismo, pero su carrera ha subido muy rápido.

He tenido la bendición de que haya sido así. Siempre les digo a los estudiantes que lo más importante es tener un objetivo claro. En mi clóset tenía pegados los logos de los canales que tenían los derechos del fútbol y decía: “Aquí quiero llegar. Aquí quiero trabajar”. Y para eso trabajaba. Arranqué en 2018 con el programa ‘Perfume de gol’, los sábados en Diblu, con Gisela Buendía, Jocelyn Vera y Flor Alfaro Moreno. Ahí me escuchaba mi papá.

¿Pero pensó que en poco tiempo iba a llegar a la pantalla del canal que pasa el fútbol?

No sé si me puse a pensar en tiempos, pero sí tenía muchísima fe y mucho optimismo. Trabajaba para que así fuera, para poder trabajar en televisión y en los canales que tuviesen los derechos del fútbol.

¿Le puso mucha fe?

Soy muy creyente en Dios. Me duermo diciéndole gracias porque esto es lo que yo quería y Él me bendice dándome la oportunidad. Creo que la mejor forma de retribuir eso es trabajando y tratando de dar lo mejor.

Aunque recibe constantes mensajes en redes sociales, asegura que la clave en una relación es comprender su profesión. MIGUEL CANALES

Un sábado y domingo es de trabajo, mientras chicas de su edad están en la playa, en el cine o con sus hijos. ¿Cómo hace?

Una se acomoda. La clave es encontrar a alguien que entienda que el fin de semana estás ocupado en el trabajo. Puede sonar esclavizante, pero sí hay espacio para el resto.

Ante esa pregunta, muchas contestan que están enfocadas en el periodismo.

Nooo, no te voy a contestar eso. Te voy a decir que ahorita no, pero que tampoco estamos receptando carpetas, por si acaso.

Es una mala noticia para los lectores de EXPRESO.

Están fregados, pero que sepan que los adoro.

¿Por qué no está receptando carpetas?

Porque ustedes, ciertos hombres, son medio mentirosos. No es que no esté aceptando carpetas... Realmente ahora no, pero si por ahí llega alguien que me pueda comprender, está bien.

¿Ese “comprender” significa entender que sábado y domingo está en el trabajo?

Cuando empecé en esto tenía un enamorado, pero él no comprendía que recibes bastantes mensajes en redes sociales. Si no hay seguridad en la relación, es complejo. Esa relación terminó porque no comprendía mi trabajo.

Siempre hay galanes en el mundo deportivo. ¿Cómo driblar eso?

Es complicado, pero de tantas invitaciones que una recibe, aprende a decir que no. No me gusta meterme con alguien que tenga que ver con mi medio. Si terminamos, quiero sentir la tranquilidad de que no te voy a volver a ver.

Si no estuviera comentando, ¿qué estaría haciendo?

Relaciones públicas, pero siempre enfocadas en la comunicación. Para mí había plan A, y era la comunicación.

Su papá es fallecido. ¿Qué le hubieras querido decir?

“Papá, mira, llegué aquí, estoy haciendo esto”. Mi mamá no quería que fuera periodista deportiva, ella quería que fuera abogada o contadora. Pero quien me apoyó desde el día 1 fue mi papá, que falleció en 2020. No alcanzó a verme en televisión. Ahora mi mamá disfruta de lo que hago.

Usted tiene cuentas en todas las redes sociales, menos OnlyFans.

No la critico. Me parece que cada quien busca cómo generar recursos y está perfecto, pero yo no. Aparte tengo un tío que es cura. Imagínate que digan: “la sobrina del cura”.

Año 2026, con Mundial. ¿En qué partido quisiera estar presente?

En los de la fase de grupos de Ecuador. No sé si vaya por el medio de comunicación en el que esté trabajando en ese momento o con alguna marca. Pero, aunque eso no se dé, quiero ir al menos como hincha. Sobre todo porque estamos cerquita.

