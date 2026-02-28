Riesgo de escasez global de crudo tras incursión militar extranjera sobre Irán

Analistas advierten un impacto severo en los precios si se paralizan los envíos diarios hacia las principales potencias

Iraníes se vuelcan a las calles tras sufrir ataques de Israel y Estados Unidos.

La ofensiva militar ejecutada por Estados Unidos e Israel contra Irán este 28 de febrero de 2026 amenaza la estabilidad del mercado petrolero internacional y el flujo comercial en el estrecho de Ormuz.

Posibles cierres de espacios marítimos

El riesgo económico radica en una posible represalia del Gobierno iraní que implique el cierre del paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el mar Arábigo. Por esta ruta transita el 20 % del crudo que consume el mundo diariamente, incluyendo las exportaciones de Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

Irán, miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), reportó un bombeo de 3,1 millones de barriles por día (mbd) en enero de este año. Esta cifra representa el 11 % de la extracción total del bloque, relegando a la nación al quinto puesto de la alianza OPEP+, tras ser superada en los últimos meses por Emiratos Árabes Unidos.

Históricamente, las sanciones internacionales han condicionado el volumen de extracción petrolera del país, registrando picos de 3,8 mbd antes de 2018 y estabilizándose en 3,2 mbd durante 2024 y 2025. A pesar de estas fluctuaciones, la nación mantiene reservas comprobadas de 208.000 millones de barriles, las terceras más grandes a nivel global tras Venezuela y Arabia Saudí.

La advertencia de un bloqueo en Ormuz, medida que ya fue solicitada por el Parlamento iraní en 2025 tras incidentes militares previos, traería repercusiones severas para las potencias asiáticas. Analistas del sector hidrocarburífero advierten que China absorbe casi el 90 % de las exportaciones de crudo de Irán, un volumen que satisface hasta el 10 % de su demanda energética nacional.

Además de comprometer sus propias exportaciones de 1,4 mbd, la paralización del estrecho inhabilitaría la salida comercial de otros 23 millones de barriles diarios provenientes de sus países vecinos. Esto desestabilizaría las cuotas de oferta que la economía global requiere cada día, sin contar la interrupción en las exportaciones de gas de naciones como Catar.

