tormenta
Se mantiene la alerta del INAMHI por lluvias durante el fin de semana.CANVA

INAMHI alerta lluvias y tormentas en Ecuador este fin de semana

El INAMHI pronostica lluvias de variable intensidad y tormentas eléctricas en varias provincias durante el fin de semana

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) informó que este fin de semana, del 7 al 8 de febrero, se registrarán lluvias de intensidad variable en gran parte del Ecuador. La alerta incluye tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en provincias de la Costa y Sierra.

Según el reporte oficial, las precipitaciones se concentrarán en sectores de Guayas, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas, mientras que en la Sierra se esperan lluvias en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Azuay. El pronóstico también advierte sobre posibles acumulaciones de agua en zonas urbanas y riesgo de deslizamientos en áreas montañosas.

Impacto en la Costa y Sierra

En la región Costa, las lluvias podrían afectar la movilidad en carreteras y provocar inundaciones en sectores vulnerables de Guayaquil y Babahoyo. El INAMHI recomienda precaución a los conductores y pide evitar transitar por zonas de riesgo durante las tormentas.

Fuerte lluvia en Quito

Tormenta eléctrica en Quito: fuerte lluvia provoca tráfico y alerta por cortes de luz

En la Sierra, las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas y descargas atmosféricas, lo que podría impactar en actividades agrícolas y en la conectividad eléctrica. La población debe mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas, como asegurar techos y limpiar desagües.

Advertencia meteorológica

El INAMHI mantiene activa la advertencia meteorológica N° 9, que señala la posibilidad de lluvias intensas hasta el 8 de febrero. La institución subraya que estos fenómenos forman parte de la temporada invernal, que se ha intensificado en las últimas semanas.

Se recomienda evitar cruzar ríos o quebradas durante las lluvias, revisar los sistemas de drenaje en viviendas y calles, mantenerse atentos a los comunicados oficiales y planificar viajes considerando posibles cierres de vías por deslizamientos.

