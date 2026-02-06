INAMHI alerta lluvias y tormentas en Ecuador este fin de semana
El INAMHI pronostica lluvias de variable intensidad y tormentas eléctricas en varias provincias durante el fin de semana
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) informó que este fin de semana, del 7 al 8 de febrero, se registrarán lluvias de intensidad variable en gran parte del Ecuador. La alerta incluye tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en provincias de la Costa y Sierra.
Según el reporte oficial, las precipitaciones se concentrarán en sectores de Guayas, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas, mientras que en la Sierra se esperan lluvias en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Azuay. El pronóstico también advierte sobre posibles acumulaciones de agua en zonas urbanas y riesgo de deslizamientos en áreas montañosas.
☀️📷 #PronósticoDelTiempo | Así estará el tiempo en #Guayas, #LosRíos, #SantaElena, #Bolívar y #Galápagos del 7 al 8 de febrero de 2026. ¡Planifique sus actividades!@Riesgos_Ec@alcaldiagye@GadQuevedo@ecu911sambo@PrefGuayas@goberguayasec pic.twitter.com/0UEaBZz7SN— INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) February 6, 2026
Impacto en la Costa y Sierra
En la región Costa, las lluvias podrían afectar la movilidad en carreteras y provocar inundaciones en sectores vulnerables de Guayaquil y Babahoyo. El INAMHI recomienda precaución a los conductores y pide evitar transitar por zonas de riesgo durante las tormentas.
En la Sierra, las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas y descargas atmosféricas, lo que podría impactar en actividades agrícolas y en la conectividad eléctrica. La población debe mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas, como asegurar techos y limpiar desagües.
Advertencia meteorológica
El INAMHI mantiene activa la advertencia meteorológica N° 9, que señala la posibilidad de lluvias intensas hasta el 8 de febrero. La institución subraya que estos fenómenos forman parte de la temporada invernal, que se ha intensificado en las últimas semanas.
Se recomienda evitar cruzar ríos o quebradas durante las lluvias, revisar los sistemas de drenaje en viviendas y calles, mantenerse atentos a los comunicados oficiales y planificar viajes considerando posibles cierres de vías por deslizamientos.
