Tormenta eléctrica en Quito: fuerte lluvia provoca tráfico y alerta por cortes de luz

Referencial. Conductores avanzan con precaución por la calzada mojada tras la tormenta eléctrica en Quito.

Una fuerte lluvia con truenos, relámpagos y rayos cae sobre varios sectores de Quito la tarde de este viernes 6 de febrero de 2026, sorprendiendo a conductores y peatones que buscaban refugio entre portales, pasos elevados y paraguas. La tormenta eléctrica inició pasadas las 16:15 y se mantiene hasta ahora, dejando calzadas mojadas, congestión vehicular y una reducción considerable de visibilidad en vías principales.

EEQ advierte posibles interrupciones por descargas atmosféricas

La Empresa Eléctrica de Quito (EEQ) publicó un comunicado en el que advirtió sobre posibles interrupciones del servicio eléctrico, debido a la presencia de tormenta eléctrica en la ciudad. La entidad no confirmó apagones, pero sí pidió a los ciudadanos mantenerse atentos ante cualquier variación de energía.

“Debido a las descargas atmosféricas acompañadas de fuertes lluvias se pueden registrar interrupciones en el servicio eléctrico en algunos sectores del área de cobertura.

"Nuestro personal operativo trabaja 24/7 para restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, señaló la EEQ.

Movilidad complicada por calzada mojada y poca visibilidad

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reporta complicaciones en varios puntos de la ciudad debido a la calzada mojada y la fuerte lluvia. La entidad pidió a los conductores reducir la velocidad y mantener distancia segura en vías como la av. Simón Bolívar, la av. Mariscal Sucre y los túneles de San Roque y San Juan.

⛈️ Debido a las descargas atmosféricas acompañadas de fuertes lluvias se pueden registrar interrupciones en el servicio eléctrico en algunos sectores del área de cobertura.



👷🏻🔧 Nuestro personal operativo trabaja 24/7 para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. 💡… pic.twitter.com/EyB8tK59ML — Empresa Eléctrica Quito (@ElectricaQuito) February 6, 2026

Durante la tormenta se observa a motociclistas deteniéndose bajo pasos elevados para resguardarse de la lluvia intensa, y a peatones avanzando entre charcos y veredas resbalosas con paraguas y capuchas.

RELACIONADAS Incendio estructural en La Tola alarmó a vecinos del Centro Histórico de Quito

Recomendaciones ante lluvias fuertes

Conducir a baja velocidad.

Mantener una distancia segura entre vehículos para evitar accidentes en calzada mojada.

Evitar pasos subterráneos o zonas propensas a inundaciones.

Alejarse de postes, cables eléctricos o estructuras metálicas durante la tormenta eléctrica.

Desconectar equipos eléctricos ante posibles variaciones de voltaje.

Utilizar paraguas no metálicos al transitar a pie.

Usar ropa impermeable para mantenerse protegido bajo la lluvia.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ