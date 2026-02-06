Incendio estructural en La Tola alarmó a vecinos del Centro Histórico de Quito

Bomberos de Quito controlan un incendio estructural en una vivienda del barrio La Tola

Incendio en el Centro Histórico de Quito obligó al cierre temporal de la calle Valparaíso

Un incendio estructural se registró este viernes en una vivienda del tradicional barrio La Tola, ubicado en el Centro Histórico de Quito, lo que generó momentos de tensión entre los moradores del sector. La emergencia ocurrió en la intersección de las calles Valparaíso y Briceño, cerca del sector de San Blas.

El fuego se propagó rápidamente al interior del inmueble y alcanzó la cubierta de la vivienda, lo que obligó a una intervención inmediata del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ). Desde la vía pública era posible observar las llamas, mientras los equipos de emergencia trabajaban para evitar el colapso del techo y la propagación del incendio a casas aledañas.

Temor por cables eléctricos y cierre vial

Los vecinos manifestaron su preocupación debido a que las llamas llegaron hasta los cables del tendido eléctrico, lo que generó temor ante un posible cortocircuito y la interrupción del servicio de energía en la zona.

Como medida de seguridad, el tránsito fue cerrado completamente en la calle Valparaíso, desde el sector de La Marín hasta El Dorado, para facilitar el ingreso de las unidades de emergencia.

Una moradora del sector expresó su temor de que el fuego se extendiera hasta su vivienda; sin embargo, los bomberos lograron contener el incendio antes de que se produjeran mayores afectaciones.

Incendio controlado y sin víctimas

Gracias a la rápida acción de los equipos especializados en combate de incendios estructurales y rescate, las llamas fueron sofocadas en cuestión de minutos. Las autoridades confirmaron que no había personas al interior del inmueble al momento del siniestro y que no se registraron heridos ni víctimas.

Tras controlar la emergencia, el CBQ informó que la circulación vehicular fue restablecida y que el sector se encuentra en condiciones seguras.

🚒 #Ahora | Atendemos una emergencia por un incendio estructural en una vivienda deshabitada en las calles Valparaíso y Briceño, en el sector de La Tola, centro de Quito.



🧑🏻‍🚒 Al momento el incendio se encuentra controlado y realizamos labores de liquidación.



👉 No existe… pic.twitter.com/JaLN03qDNp — Bomberos Quito (@BomberosQuito) February 6, 2026

No obstante, equipos técnicos realizan una evaluación estructural del inmueble afectado para determinar las causas del incendio y cuantificar los daños materiales.

