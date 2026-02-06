Espuma de carnaval: precios varían en el Centro Histórico de Quito

La espuma de carnaval y los paraguas compiten en el mercado, en esta temporada en Quito

Espuma de carnaval, pistolas de agua y chisguetes se venden en locales del Centro Histórico, para el juego de temporada.

Los comerciantes del Centro Histórico de Quito activaron las ventas de la espuma de carnaval. Sin embargo, la clientela todavía no se ha animado, como en años previos, a comprar el producto o los chisguetes, pistolas y bombas de agua que suelen emplear para el juego tradicional de esta temporada de febrero.

Aunque esta semana el cielo sorprendió a los quiteños con unas horas sin tantas nubes y lluvia, los estudiantes de los colegios del centro todavía no se animaron a jugar carnaval.

En un recorrido por tramos de las calles Olmedo, Guayaquil, Mejía, García Moreno, Guayaquil, Chile, Benalcázar, Cuenca, Manabí y Mideros, había locales y vendedores que ofrecían la espuma de carnaval y otros artículos similares.

Por estos días, lo que más abunda son las cerezas, mangos, aguacates y claro, los paraguas, pues un torrencial aguacero se puede desatar repentinamente.

En la calle Cuenca está el local Comercial Viserco, de Tarquino Castillo, quien tiene su negocio en la zona desde hace 45 años. Allí vende artículos didácticos, útiles escolares, juguetes, entre otros.

En época carnavalera, las latas de carioca en tres tamaños es infaltable. Pero este año las vende menos que en otros años, dice, aunque tiene esperanzas que la próxima semana la gente se anime a comprar más. La carioca cuesta entre 1 y 2 dólares, según la presentación.

La gente compra cada vez menos bombas de carnaval y chisguetes, asegura. Lo que sí se llevan un poco más son pistolas de agua, pero menos que la espuma. Por ello, ofrece esos juguetes a 50 centavos o $1,25, por ejemplo.

Por lo general, los alumnos de los colegios cercanos como La Providencia, San Francisco y La Salle suelen acercarse a este y otros locales a comprar. También los piden a los vendedores ambulantes que son clientes de distribuidoras como la suya.

Carnaval y San Valentín, en el mismo feriado

En la calle Mejía, hay un local donde se ofrece espuma de carnaval en la puerta. Lo atiende Fabiola Teipe, quien cumplió 30 años en el negocio. Allí venden varios artículos, pero el puesto preferencial para la exhibición lo ocupa la carioca y los paraguas, seguido por las mascarillas.

Pero nada se vende como ella esperaba. No sabe si es porque la gente no tiene dinero para comprar o si hay mucha competencia. Lo cierto es que ahí también acuden los vendedores ambulantes a comprar cajas de espuma de carnaval o también van quienes solicitan por unidades.

En el caso de la espuma de carnaval, ella cree que las ventas están bajas porque el feriado coincidirá con el Día del Amor y la mistad, que también es un día comercial. Quizá la gente prefiere comprar regalos para sus amigos o pareja, dice.

