¿Cuáles son los beneficios económicos de la nueva ruta El Quinche - Aeropuerto?

Nueva ruta al aeropuerto ahorra dinero y conecta con el Metro de Quito

Algunas de las unidades que ofrecen el servicio de transporte entre Quito y el aeropuerto salen desde la estación de la av. Río Coca y ahora conectan con el Metro.

La reciente puesta en marcha de una nueva ruta de transporte público que conecta El Quinche, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y el Metro de Quito representa un importante alivio económico para miles de usuarios que se movilizan a diario entre el valle y la capital.

Esta ruta, que enlaza la terminal aérea de Tababela con la estación El Labrador, uno de los principales nodos del sistema metropolitano, se consolida como una alternativa más accesible, directa y económica frente al uso de transporte privado o plataformas digitales.

Ahorro directo frente a plataformas privadas

Uno de los principales beneficios económicos de esta ruta es el ahorro significativo en el costo del traslado. Mientras que un viaje desde Quito hasta el aeropuerto en plataformas de transporte puede variar entre 20 y 25 dólares, el transporte público ofrece tarifas que oscilan entre $0.60 y $2.45, dependiendo del tramo recorrido.

Esto permite que pasajeros frecuentes, trabajadores del aeropuerto y habitantes de parroquias como Puembo, Tumbaco, Cumbayá, Pifo y El Quinche reduzcan de manera considerable su gasto mensual en movilidad.

Lista de precios de la ruta aeropuerto – valle – Metro de Quito

Entre las tarifas establecidas se encuentran:

Río Coca – Aeropuerto: $2.45

Aeropuerto – Tababela: $0.60

Aeropuerto – Pifo: $0.90

Aeropuerto – Puembo: $1.20

Aeropuerto – Tumbaco: $1.50

Cumbayá – Tumbaco: $0.60

Cumbayá – Puembo: $0.90

Cumbayá – Pifo: $1.20

Cumbayá – Tababela: $1.50

Cumbayá – Aeropuerto: $1.85

Tumbaco – Puembo: $0.60

Tumbaco – Pifo: $0.90

Tumbaco – Tababela: $1.20

Tumbaco – Aeropuerto: $1.85

Puembo – Pifo: $0.60

Puembo – Tababela: $0.90

Puembo – Aeropuerto: $1.20

Integración que reduce tiempos y costos

El recorrido inicia en el aeropuerto y atraviesa Puembo, Tumbaco y Cumbayá, zonas que históricamente han requerido una conexión más eficiente con el transporte masivo. Posteriormente, las unidades ingresan por Río Coca y finalizan en la estación El Labrador, donde los usuarios pueden enlazarse con el Metro de Quito, el Trolebús y la Ecovía sin necesidad de pagar transporte adicional de alto costo.

Esta integración reduce tiempos de traslado, elimina transbordos innecesarios y optimiza el presupuesto de los hogares, especialmente de quienes viajan a diario.

Horarios y operación constante

El servicio opera con horarios amplios:

Lunes a viernes: 04:45 a 22:00

Sábados: 05:00 a 23:00

Domingos y feriados: 06:00 a 20:00

Con una frecuencia de 20 a 25 minutos, la ruta garantiza una oferta constante para pasajeros y trabajadores del aeropuerto.

La operación está a cargo de las cooperativas Reina del Quinche, Puembo y Yaruquí, siendo Reina del Quinche la más reciente en incorporarse, con el objetivo de fortalecer el transporte público en un punto estratégico para la ciudad.

