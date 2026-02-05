Lluvia intensa inunda 11 sectores de Guayaquil: estas son las zonas afectadas

Una vez más, Sauces fue una de las zonas mas afectadas. A esto se sumaron otros puntos del norte

Una intensa lluvia que se registró este jueves 5 de febrero dejó calles anegadas, tráfico detenido y dificultades para peatones y vehículos en varios sectores de Guayaquil. Según los reportes de la empresa municipal Segura EP, el aguacero comenzó en horas de la tarde y se extendió hasta entrada la noche, afectando al menos 11 zonas urbanas de la ciudad.

Sectores más afectados

Las autoridades, según la actualización de datos publicado en la cuenta oficial de Segura EP en X, identificaron los siguientes barrios y avenidas donde el agua se acumuló con mayor fuerza:

Sauces 5, 6 y 7

Avenida de la Democracia

Avenida de las Américas

Guayacanes

Avenida Pedro Menéndez

Piedrahíta

Clemente Ballén

Avenida Gabriel Roldós

Calle Jorge Rodríguez

Calle Guillermo Pareja

En estas zonas, la acumulación de agua superó niveles que dificultaron la circulación de automóviles y el desplazamiento de los peatones, generando congestión y demoras en el tránsito. En Sauces, como históricamente ha pasado y ha venido registrando EXPRESO, la escena fue la ya esperada.

"Otra vez se nos inundó todo. Sauces 6 se convirtió en una piscina... El invierno, para quienes vivimos o trabajamos en este vecindario, es de terror. Sabemos lo que nos espera, ya esperamos vivir momentos de caos. Lamentablemente la solución no llega, ni creo que llegará", aseguró Susana Macías, residente del sector que se vio obligada a cerrar su peluquería porque el agua ingresó al local.

Causas y efectos del aguacero

Expertos en clima y autoridades locales explican que la combinación de lluvias intensas y saturación de los sistemas de drenaje provocó estos anegamientos. El tráfico se vio afectado en avenidas principales, y muchos conductores tuvieron que buscar rutas alternas para continuar sus trayectos.

Segura EP, junto con otras entidades como EMAPAG e Interagua, activaron equipos de monitoreo y atención inmediata para reducir los riesgos y despejar las vías afectadas. La prioridad, aseguraron, fue garantizar la seguridad de la población y prevenir accidentes relacionados con las inundaciones. Hasta la publicación de esta nota no se reportaron ni deslizamientos, ni accidentes de tránsito ni caídas de postes o árboles como pasó días atrás.

Sauces 6, una “zanja” urbana que se inunda siempre que llueve

Apenas hace unos días, EXPRESO publicó una nota en la que retrató lo que se vive en la ciudadela Sauces 6, marcada como una de las zonas más vulnerables a las lluvias incluso en los mapas de riesgo urbano. Según reconoció entonces Segura EP, gran parte de sus calles queda a un nivel inferior en comparación con el resto de la ciudad, lo que hace que el agua de lluvia se acumule rápidamente y se estanque como en una “zanja” natural cada vez que cae un aguacero. Esta condición estructural se combina con otros factores que agravan las inundaciones.

Más allá del desnivel, las autoridades y vecinos coinciden en que la mala disposición de residuos sólidos empeora la situación en Sauces 6. Negocios y hogares que no usan adecuadamente trampas de grasa o que arrojan basura en las calles contribuyen a que los sumideros y alcantarillas se taponen, lo que impide que el agua fluya correctamente durante y después de las lluvias.

Habitantes adaptan sus hogares pero mantienen el temor

Quienes viven en el sector han desarrollado medidas para lidiar con el agua acumulada: algunos colocan bloques o muros bajos en las entradas de sus casas para evitar que el agua ingrese, mientras otros expresan su preocupación de que el problema persista temporada tras temporada. A pesar de trabajos preventivos en 2026, los vecinos afirman que las inundaciones siguen siendo recurrentes y temen por posibles daños.

Inundación en sauces 9.

Soluciones estructurales en marcha, pero insuficientes

El Municipio, según confirmó a EXPRESO, ha emprendido trabajos para mejorar el sistema pluvial en lugares como la avenida Antonio Parra Velasco, con intervenciones que buscan acelerar la evacuación del agua. También se contempla la instalación de válvulas antirretorno para evitar que la marea alta devuelva el agua al sistema de drenaje. Sin embargo, autoridades reconocen que estas acciones son parciales y que la zona sigue siendo una de las más vulnerables cada vez que llueve intensamente.

Soluciones requieren planificación integral

Expertos coinciden en que las soluciones parciales, como limpieza de sumideros o bombeo temporal, no son suficientes. Recomiendan una intervención estructural integral, que incluya la ampliación de conductos pluviales, instalación de válvulas antirretorno y mejoras en la topografía de la zona para desviar el agua estancada.

Según especialistas en urbanismo, la falta de drenaje adecuado no solo genera daños materiales en viviendas y comercios, sino que también afecta la movilidad y la seguridad de los habitantes. La repetición de estos eventos puede aumentar los riesgos de accidentes, enfermedades transmitidas por el agua y problemas económicos en el sector.

