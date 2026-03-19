Noboa critica desalojo de militares en Los Ríos: ¿qué autoridades lo decidieron?

Daniel Noboa cuestionó el desalojo de personal de las Fuerzas Armadas de puntos considerados estratégicos en Los Ríos

El presidente Daniel Noboa cuestionó el desalojo de personal de las FF. AA. de puntos considerados estratégicos en la provincia de Los Ríos.

El presidente Daniel Noboa cuestionó públicamente el desalojo de personal de las Fuerzas Armadas de puntos considerados estratégicos en la provincia de Los Ríos, específicamente en el cantón Quevedo.

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El pronunciamiento lo realizó a través de sus redes sociales, donde expresó su respaldo a los militares y su rechazo a las autoridades locales involucradas en la decisión. “Mientras nuestras Fuerzas Armadas cumplen su misión, respaldadas por su Presidente, hay quienes han decidido expulsarlas de puntos estratégicos, esta vez en Los Ríos”, escribió el mandatario.

En su mensaje, Noboa aseguró que el Gobierno no retrocederá en su política de seguridad y cuestionó lo que calificó como indiferencia de ciertas autoridades locales frente a la crisis de violencia.

El jefe de Estado mencionó de forma directa a la Cámara de Comercio de Quevedo y a la Prefectura de Los Ríos, a las que responsabilizó por el desalojo. “No podemos tolerar la indiferencia de las autoridades que se sienten más cómodas sin luchar”, añadió el presidente, sin detallar las circunstancias administrativas o legales que motivaron la salida de los militares de esos espacios.

Loffredo afirmó que el retiro de las Fuerzas Armadas de esos puntos afecta directamente a la seguridad. Cortesía

Respaldo desde el Ministerio de Defensa

Tras la publicación presidencial, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, se sumó a las críticas y calificó la decisión como injusta y ofensiva. “No es justo que nuestros militares, que están arriesgando su vida, sean desalojados cuando la provincia de Los Ríos más nos necesita”, señaló el funcionario.

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Loffredo afirmó que el retiro de las Fuerzas Armadas de esos puntos afecta directamente a la seguridad de la provincia y al trabajo que se ejecuta en el marco del conflicto armado interno. “Esta decisión es una grave ofensa contra el país, contra las necesidades de los riosenses y contra nuestras Fuerzas Armadas”, sostuvo.

Un nuevo foco de tensión en el frente de seguridad

El cruce de pronunciamientos abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno central y autoridades locales, en un contexto en el que la presencia militar ha sido una de las principales apuestas del Ejecutivo para contener a las bandas criminales. Hasta el cierre de esta edición, ni la Prefectura de Los Ríos ni la Cámara de Comercio de Quevedo habían emitido una respuesta pública a los señalamientos del Presidente y del ministro de Defensa.

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