CIERRES VIALES ESMERALDAS
Condición por lluvias en Esmeraldas

Ecuador declara alerta naranja en Guayas y otras 11 provincias por fuertes lluvias

El país suma 23 zonas en monitoreo. Secretaría de Gestión de Riesgos refuerza la vigilancia

Guayas, la provincia más poblada del Ecuador, se encuentra bajo alerta naranja debido al incremento estacional de las precipitaciones y la probabilidad de eventos hidrometeorológicos extremos. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) emitió la Resolución Nro. SNGR-022-2026 este 5 de febrero de 2026, declarando el estado de vigilancia reforzada en 23 provincias del territorio continental.

Provincias en emergencia

La declaratoria de alerta naranja, que implica un nivel de preparación mayor ante posibles emergencias, también rige para Zamora Chinchipe, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas y El Oro. En estas zonas, el Gobierno Nacional busca fortalecer la capacidad de respuesta frente a inundaciones o deslaves.

Por otro lado, la SNGR asignó la alerta amarilla a las provincias de Manabí, Los Ríos, Loja, Imbabura, Morona Santiago, Tungurahua, Carchi, Cañar, Pastaza, Sucumbíos y Santa Elena.

Esta medida obliga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) provinciales y cantonales a activar de forma inmediata sus planes de contingencia.

La autoridad de gestión de riesgos insistió en que los municipios deben mantener operativos sus planes de respuesta y reforzar el monitoreo permanente en los territorios priorizados.

En el caso de Guayas, la prefecta Marcela Aguiñaga ya anticipó que se activa el COE provincial y que invitaron a los municipios y representantes del Ejecutivo Desconcentrado. Asegura que tiene un plan ya en ejecución. 

