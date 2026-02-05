Expreso
Kitu Díaz fue la estrella en el Chucho Benítez y marcó ante su exequipo Barcelona SC
Kitu Díaz fue la estrella en el Chucho Benítez y marcó ante su exequipo Barcelona SC.Cortesía Guayaquil City

Damián Díaz pide perdón por el gol y confiesa: "Con Barcelona tengo un amor eterno"

A sus 39 años, Díaz dio espectáculo en el estadio Chucho Benítez y confirmó que su magia ahora con Guayaquil City

A las 16:09 del miércoles 4 de febrero, de un carro negro se bajó Damián “Kitu” Díaz junto a su hijo. Faltaban cuatro horas para el partido y su presencia sorprendió a todos. Era la fiesta de presentación de Guayaquil City y su aparición dejó boquiabiertos a ocho hinchas de Barcelona y a tres revendedores de entradas. Luego Díaz, fue el show de la fiesta.

Kitu se detuvo, agradeció el apoyo, se tomó una foto y luego ingresó al estadio Christian Benítez. Era apenas el comienzo de su noche, porque él fue la gran estrella. Barcelona ganó 2-1 en los 90 minutos y luego se impuso en los penales. Los goles fueron de Díaz y un doblete de Johan García. Damián llegó a dar show en todo, incluso con gol.

Momento que Damián Díaz pide perdón por el gol que le hizo a Barcelona SC.
Momento que Damián Díaz pide perdón por el gol que le hizo a Barcelona SC.Guayaquil City

Saludos a todos sus excompañeros

Díaz fue el más aplaudido en la presentación y lo hizo acompañado de dos de sus hijos. Los aplausos para el número 10 llegaron desde las dos hinchadas.

Guayaquil City no necesitó invitar a una estrella: la tenía en su nómina, el Kitu.

Cuando salieron los equipos, Díaz fue el primero en acercarse a Luca Sosa. Se dieron un abrazo largo y juntos saltaron a la cancha. Luego hizo lo mismo con Joao Rojas y con toda la plantilla.

Lo mejor vino cuando Díaz se acercó a la banca de suplentes. Fue repartiendo saludos, besos y abrazos a jugadores, cuerpo técnico, utileros, personal de lavandería, del comedor y hasta a la prensa. El Ídolo estaba de regreso, aunque con otra camiseta.

El gol de Damián Díaz

Ya en la cancha, Díaz hizo el show: un túnel a Martínez, de Barcelona; una pedida de pelota a un pasabolas para un saque rápido que estuvo cerca de terminar en gol. A los 39 años, el Kitu seguía dando espectáculo.

Pero lo que se temía ocurrió a los 62 minutos. Un error en la defensa dejó a Díaz dentro del área y llegó el gol. No lo podía creer: le había marcado a su exequipo, a la hinchada que lo aplaudió en su presentación.

Guayaquil City con su 10, Damián Díaz para LigaPro.
Guayaquil City con su 10, Damián Díaz para LigaPro.Cortesía: Guayaquil City

Damián levantó las manos y pidió perdón a los amarillos. Era como si le marcara a su propio equipo. Al final, el Kitu confesó:

“Con Barcelona tengo un amor eterno, ellos lo saben. A veces, por circunstancias, no se dan las cosas, pero siempre tengo un total agradecimiento. Siempre quise volver; es un país que amo, tengo dos hijos que son ecuatorianos”.

La magia de Díaz ha vuelto, pero no a Barcelona.

Te recomendamos