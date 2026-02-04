El comercio detrás del Partido de la Historia: precios y camisetas más buscadas

Comerciantes de la Bahía esperan aumentar ventas de camisetas de Barcelona SC y Messi, con precios desde los $ 15 a $20

Guayaquil respira fútbol y comercio ante el denominado Partido de la Historia. La llegada de Lionel Messi con el Inter Miami para enfrentar a Barcelona SC este 7 de febrero ha transformado la calle Colón en el epicentro de la economía popular.

Para Pedro Loor, comerciante de la bahía de Guayaquil, Barcelona SC es una marca imbatible que dinamiza el país. Eventos como la Noche Amarilla y este amistoso histórico generan un flujo de clientes "excelente", consolidando al Ídolo como el principal motor de ventas locales.

(Le puede interesar: Calendario de la LigaPro 2026: ¿Cuándo se jugarán los Clásicos del Astillero?)

En los pasillos de la bahía, las réplicas originales se ofrecen entre 15 y 20 dólares. La indumentaria de Barcelona SC lidera la demanda, superando en una proporción de tres a uno a la camiseta rosada del astro argentino, Lionel Messi.

Expectativas de ventas en un día histórico

La venta de camisetas del Barcelona SC e Inter Miami lidera la demanda en la bahía de Guayaquil. CARLOS KLINGER

Suite presidencial, chef privado y pasillos secretos, así recibirá Guayaquil a Messi Leer más

Loor promedia ventas de 20 casacas diarias, pero para el sábado proyecta un incremento masivo. "Espero vender 50", afirma con entusiasmo, confiando en que el fanatismo por ver a las estrellas internacionales dispare el consumo en las horas previas al pitazo inicial.

Oswaldo Ponce, con 25 años de trayectoria en el sector, comparte este sentimiento positivo. Asegura que los días previos al partido son cruciales para aprovechar el interés del público, especialmente con la presencia confirmada de otras figuras como Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

Ponce visualiza un sábado frenético donde los hinchas llegarán "como hormigas" buscando su camiseta. Este fenómeno comercial es visto por los vendedores como una oportunidad única para cerrar una semana de ingresos gracias al espectáculo en el estadio Monumental.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!