Inter Miami vs Barcelona SC: Messi en Guayaquil y el impacto económico del juego

El evento deportivo tendrá alcance internacional, impulso al turismo y beneficios directos para el comercio local

Lionel Messi llega a Guayaquil para el amistoso histórico entre Inter Miami y Barcelona SC.

Lionel Messi arribará a Guayaquil la noche del viernes 6 de febrero para liderar la delegación del Inter Miami, actual campeón de la Major League Soccer (MLS), que enfrentará a Barcelona SC en el amistoso internacional denominado El Partido de la Historia.

De acuerdo con la organización del evento, el plantel de Inter Miami aterrizará a las 19:00 en la Base Aérea Simón Bolívar, donde será recibido con un arco de agua, tradicional saludo de la aviación civil reservado para acontecimientos históricos en el deporte ecuatoriano.

Tras su llegada, el equipo estadounidense se trasladará al Hotel Oro Verde, ubicado en el centro de Guayaquil, que servirá como su lugar de concentración. La plantilla permanecerá allí hasta el sábado 7 de febrero, día en que se disputará el esperado amistoso ante el Ídolo del Ecuador.

Impacto económico millonario para Guayaquil y el país

Daniel Molina, uno de los organizadores del evento, señaló que la presencia de Messi e Inter Miami en Ecuador generará un impacto económico estimado en 80 millones de dólares, según análisis especializados.

“Las personas que lleguen desde todas las provincias van a consumir en bares, restaurantes, cines y comercios en general. No solo se beneficiarán los hoteles o grandes cadenas, sino toda la economía del país”, aseguró Molina.

Messi tocará suelo guayaquileño la noche del 6 de febrero para el amistoso ante Barcelona SC. Carlos Klinger

Audiencia global y vitrina internacional para Barcelona SC

El encuentro permitirá que Barcelona SC y Ecuador tengan una exposición internacional a través de la plataforma de streaming Apple TV. Como antecedente, el partido amistoso entre Inter Miami y Atlético Nacional fue visto por más de 40 millones de usuarios fuera de Colombia, cifra que la organización espera igualar o superar en el duelo ante el cuadro ecuatoriano.

Boletos bajaron de precio y habrá reembolsos

La organización también confirmó una reducción en los precios de las entradas. Quienes adquirieron boletos en la primera fase de venta recibirán el reembolso de la diferencia, que podrá utilizarse como voucher para acceder a una mejor localidad o comprar una entrada de mayor valor.

“Mi intención nunca fue perjudicar a nadie. Esa diferencia será devuelta para que puedan mejorar su ubicación o adquirir un mejor boleto”, explicó Molina.

