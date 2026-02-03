Incentivo tributario se le sale de las manos al Viceministerio del Deporte

El Viceministerio del Deporte tiene un serio dolor de cabeza en el inicio de 2026, debido a que deportistas, clubes y distintos organismos deportivos buscan respuesta por facturas que deben ser certificadas, para que las empresas que decidieron apoyarles a través del incentivo tributario, logren conseguir este beneficio en el SRI.

También puedes leer: (Guillermo Duró rescindió su contrato y Emelec busca nuevo entrenador).

El problema es que los proyectos calificados rebasaron el techo de $25 millones que entrega el SRI, de manera que quedarán fuera facturas que suman millones de dólares. Mientras la mayoría de empresas desconocen sobre esta situación, el viceministro Roberto Ibáñez busca a contrarreloj la manera de ampliar el recurso, aunque las opciones estarían agotadas.

EXPRESO contactó a algunos de los afectados. Por ejemplo, Independiente del Valle confirmó que tienen inconvenientes con facturas de su proyecto y que se encuentran aguardando una respuesta oficial. Además, este medio recibió la misma información por parte de un club de ciclismo, un representante de deportistas y una academia de fútbol formativo en Esmeraldas.

Messi en Guayaquil: comerciantes se preparan para capitalizar la fiebre por la Pulga Leer más

Todos están preocupados, pero prefieren reservar su identidad, pues guardan esperanzas de que el Viceministerio les ayude. Pero Ibáñez ya no tiene mucho más por hacer, pues ya solicitó una ampliación del techo del SRI y le fue negada. La otra alternativa era tomar cupo del incentivo que no se haya usado en otras áreas, como cultura, ambiente y educación. Pero eso no sería suficiente para cubrir el amplio excedente en deporte.

Lo escandaloso de este tema, según el representante de deportistas consultado, es que esto ya ocurrió el año pasado. Hubo chicos que tuvieron problemas legales con marcas que los habían auspiciado. Incluso, uno debió devolver un auto que le habían entregado.

A otra de las agencias de representación en Quito, varios patrocinadores ya le advirtieron que pedirán el retorno del dinero entregado en caso de que definitivamente no logren obtener esos valores dentro de la doble deducibilidad del impuesto a la renta. Varios deportistas se enfrentarían a un incumplimiento de contrato.

Deportistas aguardan por información oficial sobre la situación del incentivo tributario. ARCHIVO

Más allá de las consecuencias jurídicas, el mayor temor es perder la confianza de las marcas para futuros patrocinios. De esta forma, los avances que se habían conseguido en los últimos años en cuanto al apoyo de la empresa privada al deporte, sufrirían un revés difícil de remediar.

Desorden y fallas en el sistema del incentivo

A mitad de 2025, el aplicativo del incentivo tributario sufrió muchas falencias y dejó de estar disponible por varias semanas. Desde entonces se instaló la incertidumbre, pues no había forma de conocer si los proyectos habían sido calificados o las facturas certificadas.

A ese desorden y falta de personas en el área, se sumó la fusión de ministerios, lo que dejó a la cartera del Deporte con casi la mitad de funcionarios que tenía. Y los que quedaron en el área de incentivo terminaron contrato en diciembre de 2025 y no han sido recontratados, al no estar aprobadas las partidas presupuestarias. Todo esto ha contribuido a la ineficiencia en estos procesos.

La crítica de los afectados es por la falta de celeridad e información. Nadie les advirtió que no se podía seguir generando auspicios en el segundo semestre del 2025 como varios hicieron. De hecho, el exviceministro José David Jiménez siguió calificando proyectos sin un control respecto al techo del SRI, pese a que antes de su salida ya se había superado.

Asimismo, se han generado dudas sobre el proceso de calificación, pues no parece responder a un orden cronológico. Facturas que fueron ingresadas en mayo, por ejemplo, no han tenido respuesta, pero otras posteriores sí. Incluso, según el representante de deportistas consultado, la distribución tampoco sería equitativa, pues hay un evento en específico (no reveló cual) que se llevó un alto rubro y al cual sí le calificaron todas las facturas.

Anuncian aumento de presupuesto

En medio de este problema, el Gobierno anunció un aumento del 25 % en la transferencia de asignaciones a los organismos deportivos del país, garantizando la entrega de 51,7 millones de dólares.

Estos recursos, señala el comunicado, se destinarán a federaciones, ligas y organizaciones deportivas, permitiéndoles fortalecer su capacidad operativa y ampliar programas para la formación deportiva y el alto rendimiento.

¡Para más contenido, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!