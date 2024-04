El incentivo tributario en el deporte, un dolor de cabeza

Desde 300 dólares pagan deportistas, clubes y federaciones por llevar adelante un proyecto para ser sujeto del beneficio del incentivo tributario para el deporte. Y como ese no es su fuerte, a aflojar billete se ha dicho.

Richard Carapaz, el regreso en Países Bajos y todo su cronograma Leer más

Y es que pese a haber sido este uno de los planes insignes del exministro Sebastián Palacios, su implementación no ha resultado eficiente, pues ha generado más bien un negocio externo para personas que dominan el aplicativo, y a las que deben recurrir los interesados en acceder al esquema.

La idea es fomentar el apoyo de la empresa privada al deporte a través de este beneficio. Sin embargo, esta no es tan fácil de ejecutar, pues tal y como indica la normativa, solo son objeto de la deducción de impuestos los auspiciantes de programas previamente calificados por el ministerio.

Además, calificar un proyecto es complejo, pues “la plataforma está enfocado a gente con conocimientos en finanzas y administración”, precisa Wladimir Argüello, director técnico de Concentración Deportiva de Pichincha.

En su grupo de metodólogos, por ejemplo, no hay quién sepa usar el aplicativo, y mucho menos entre los entrenadores o deportistas.

Algunas de las contradicciones del sistema

La representante Carla Cornejo trabaja en proyectos desde la etapa formativa, como con los hermanos Villavicencio, microtenistas. Cortesía

Como el sistema es difícil de usar, hay quienes ni siquiera lo intentan. Pero otros, ante la desesperación por conseguir patrocinios, acaban pagando a una persona que lo haga por ellos, con tarifas que van desde los 300 a 800 dólares, o incluso porcentajes del monto que se recibirá del patrocinio.

Atletismo promete 50.000 dólares para medallistas de oro olímpicos Leer más

Joaquín Avedravo, del área de incentivos en el Ministerio del Deporte, asegura que “levantar un proyecto no es algo complicado”, por lo que cree “nadie debería pagar por esto, y si lo hacen, no más de veinte dólares”.

En el ministerio no hay un área destinada a la asesoría para deportistas en este tema. Si bien existe un pequeño cuarto en la recepción, en donde se puede dar una atención más cercana, esto sucede solo ante la insistencia de un usuario.

EXPRESO contactó a un funcionario que trajo consigo una llave para abrir el lugar, que permanece cerrado, y tuvo que encender el computador, que claramente no se había usado previamente.

Lo que genera el negocio

Avedravo confirma que la mayoría de proyectos que deben revisar él y sus compañeros no han sido hechos de forma directa por los deportistas, sino por terceros. Así lo constata Carla Cornejo, representante de varios deportistas de alto rendimiento y de etapas formativas. “En mi caso, me he encontrado con quienes no cuentan con los recursos para contratar a alguien que les elabore el proyecto. Hoy hay mucha gente que ha abierto ese mercado”, dice.

Más allá del contacto con el funcionario tras haber acudido como usuarios, EXPRESO no obtuvo respuestas del Ministerio del Deporte en relación con el tema. El área de comunicación designó un vocero hace una semana, quien debía atender varias preguntas de manera escrita. Pero la respuesta nunca llegó.

Siga leyendo: (Aquiles Álvarez anunció nuevos trabajos que se realizarán en el parque Samanes)

Quien sí da cuenta de alguna mejoría en el sistema es Karina Almagro, representante de deportistas, quien relata que este año se han aprobado más rápido los proyectos. “El nuevo equipo de trabajo está logrando agilidad, lo que no pasó en la anterior gestión, que se demoraba mucho en aprobar y perdimos inversión privada”.

Los cambios que ya se realizan

Diario EXPRESO pudo conocer que, ante la ineficiencia y varias quejas presentadas el año pasado, en este 2024 se renovó casi todo el equipo de analistas del área de incentivo tributario.

Tomás Aguinaga, el esgrimista que fue de Star Wars a oro bolivariano Leer más

El cambio provocó que en los tres primeros meses del año se calificaran más proyectos, se respondiera a tiempo las observaciones e incluso que la comisión calificadora empiece a reunirse de forma más frecuente, algo que tampoco sucedió mientras estuvo el exministro Sebastián Palacios.

Mientras los esfuerzos del ministerio parecen estar mejor enfocados hoy, el desconocimiento en cuanto al incentivo sigue siendo el mal a combatir, pues acaba restando posibilidades de generar auspicios.

Las fuentes citadas coinciden en que no hay una claridad para las empresas sobre los montos a deducir, y que, por otro lado, no basta con calificar los proyectos.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ