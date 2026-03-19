Municipio pone condiciones al Blue Town tras reunión con Puerto Azul

El Municipio recibió a moradores de Puerto Azul. Aunque el proyecto tiene permiso, persisten vacíos sobre su impacto

Residentes de Puerto Azul, en vía a la costa, cuestionan impacto vial y ambiental del proyecto Blue Town.

El caso del Blue Town Center llegó al Municipio de Guayaquil. La tarde del pasado miércoles 18 de marzo, una delegación de la urbanización Puerto Azul fue recibida para exponer sus inquietudes sobre el proyecto impulsado por la constructora Shiva, que ha generado cuestionamientos por el impacto vial y ambiental que tendría, según han alertado los residentes.

La reunión se da tras semanas de reclamos, pronunciamientos y cuestionamientos en la vía a la costa.

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Funcionarios municipales y asesores como Luis Alfonso Saltos y Xavier Flores revisaron los cuestionamientos sobre el proyecto, en medio de un conflicto entre la constructora y los moradores de Puerto Azul. La propuesta contempla cuatro torres de 12 pisos, departamentos, oficinas, locales comerciales, estacionamientos y un centro comercial abierto dentro de una urbanización cerrada, lo que ha generado observaciones por accesos, movilidad y uso de espacios internos.

El punto central: el proyecto tiene permiso de construcción, pero no autorización para intervenir fuera del predio.

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Durante la reunión se verificó que:

No puede usar la calle Victoria Concha de Valdez como acceso

No puede nivelar esa vía

No puede reubicar garitas

No puede derribar el muro perimetral de Puerto Azul

También se expuso la preocupación por la posible tala de árboles.

El procurador síndico de la urbanización, Diego Montenegro, indicó que se revisaron informes emitidos en 2023 y la necesidad de actualizarlos, especialmente en lo ambiental y vial. Señaló que el Municipio tomó conocimiento de los reclamos y del análisis técnico del caso.

José de la Gasca Guerra, presidente del comité de Puerto Azul, señaló que durante la reunión el Municipio indicó que revisará cómo se otorgaron los permisos del proyecto. Añadió que ese es uno de los puntos centrales del reclamo de los moradores.

También sostuvo que el comité insistió en que en el sector no se permiten edificaciones de esa altura, en referencia a las torres planteadas por el Blue Town Center.

Agregó que, tras el encuentro, se prevé una inspección en la zona. Mientras tanto, dijo que los residentes mantendrán sus observaciones sobre el alcance del proyecto.

Delegación de Puerto Azul acudió al Municipio para hablar sobre el proyecto Blue Town. Cortesía

Un conflicto que permanece abierto

La reunión ocurre después de que el Municipio negara un recurso presentado por el comité de Puerto Azul.

La reunión se da en medio de un conflicto que sigue abierto.

Días atrás, el Municipio negó un recurso presentado por el comité de Puerto Azul. La decisión tiene dos lecturas. La constructora sostiene que con ello el proyecto puede avanzar. Los moradores afirman que el permiso no autoriza intervenciones fuera del predio.

El punto de fondo es ese: el alcance de lo aprobado. Los residentes advierten que cualquier intervención en calles, accesos o infraestructura interna requerirá su autorización. De lo contrario, anticipan acciones legales.

En ocasiones anteriores, residentes de Puerto Azul ya han levantado su voz para rechazar la construcción del Blue Town. Archivo

El componente ambiental del proyecto

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El conflicto por el proyecto Blue Town Center se originó por condiciones del terreno donde se plantea la obra. En la zona, como publicó EXPRESO, existe presencia de agua en el subsuelo, lo que abrió un debate técnico: si se trata de acumulación por lluvias o de un acuífero que no debería ser intervenido.

A partir de ese punto, los moradores de Puerto Azul empezaron a cuestionar la viabilidad del proyecto. Con base en estudios propios, advirtieron que intervenir el terreno podría alterar el flujo subterráneo de agua y generar efectos en el entorno, como afectaciones a viviendas o a la vía a la costa.

En paralelo, surgieron observaciones urbanísticas. Los residentes señalaron que el proyecto contempla el uso de vías internas de la urbanización, la modificación de accesos y posibles intervenciones en infraestructura que consideran privada, lo que fue abordado ahora en la reunión.

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Del lado de la constructora, la postura ha sido distinta. La empresa sostiene que el proyecto cuenta con permisos y estudios aprobados por las autoridades, y que no se ha ejecutado ninguna acción fuera de la normativa. El caso sigue en revisión.

El colectivo Vía a la Costa Progresa cuestionó la decisión del Municipio de Guayaquil de negar el recurso del comité de Puerto Azul para frenar el proyecto Blue Town Center, que ahora podrá continuar pese a las advertencias de posibles afectaciones en el sector.



Lee más:… — Diario Expreso (@Expresoec) March 18, 2026

El colectivo Vía a la Costa Progresa también ha intervenido en el caso Ha alertado sobre posibles afectaciones al flujo de agua en el terreno donde se proyecta la obra.

Según sus voceros, ese recurso podría estar vinculado al Cerro Azul, declarado Bosque y Vegetación Protectora. Por ello, piden estudios técnicos que determinen el impacto.

El proyecto Blue Town Center generó cuestionamientos desde su anuncio. Está planteado dentro de una urbanización con más de 11.500 residentes y alrededor de 2.800 predios.

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