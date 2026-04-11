Hallan joven baleado y torturado en zona rural de Samborondón

Publicado por Edgar Romero Creado: Actualizado:

Claves del caso El hallazgo del cuerpo, que estaba en posición fetal y tenía una camiseta blanca sobre el tórax, una bermuda amarilla clara y se encontraba descalzo

Policía de Samborondón, mediante el cotejamiento de huellas dactilares, ha tratado de identificar el cadáver de un joven de aproximadamente 23 años,

Los moradores consideran que la persona asesinada no es del sector ya que no lo reconocen.

La Policía de Samborondón, mediante el cotejamiento de huellas dactilares, hasta este 11 de abril, trataba de identificar el cadáver de un joven de aproximadamente 23 años, que cerca del mediodía del 10 de abril fue encontrado con más de cuatro disparos en la cabeza, sobre un montículo de piedras en el camino que conduce al recinto La Puntilla de Barranca.

El hallazgo del cuerpo, que estaba en posición fetal y tenía una camiseta blanca sobre el tórax, una bermuda amarilla clara y se encontraba descalzo, fue realizado por dos vendedores de ollas, platos y cucharas, cuando se dirigían a entregar un pedido a dos familias de la zona.

Miedo por actos criminales

Los comerciantes, tras quedarse atónitos por unos segundos, comunicaron el hecho al sistema ECU 911, que alertó a la Policía de la localidad.

“El estado desolado del camino, que está en reconstrucción, fue el escenario perfecto para abandonar el cadáver del joven, que al momento de ser encontrado al parecer tenía unas cuatro horas de fallecido”, detalló Rosalba Rodríguez, habitante del sector.

Por su parte, José Luis Rivas expresó a EXPRESO que él y su primo, tras encontrarse con el cadáver, sintieron miedo y ya no continuaron con la entrega. “¿Qué habrá hecho este muchacho para recibir una muerte así? A simple vista se le observan golpes; al parecer, antes de matarlo lo torturaron. No es de este sector, porque nadie lo reconoce”, recalcó el comerciante de 60 años.