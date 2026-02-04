Crisis en Emelec: Jiménez cancela sueldos y cubre deudas antes de las elecciones

La única lista habilitada ejecutó pagos con aval legal mientras el club afronta deudas a días del inicio de la LigaPro 2026

José David Jiménez, único aspirante a la presidencia de Emelec en las elecciones del próximo 21 de febrero.

José David Jiménez se encamina a convertirse en el próximo presidente de Emelec, en medio de una coyuntura institucional crítica. La asamblea de elecciones se realizará el 21 de febrero, un día después del arranque oficial de la LigaPro 2026.

Al ser la única lista inscrita y habilitada, Jiménez y su equipo aparecen como los únicos contendientes para tomar las riendas del Bombillo. El club enfrenta deudas, amenazas de sanción y una planificación contrarreloj antes del inicio del campeonato.

La gestión impulsada por Jiménez cuenta con la aprobación de Jorge Luis Sánchez Cobo, representante legal temporal de Emelec. El directivo administra al club de manera provisional y se mantendrá en funciones hasta la posesión oficial del nuevo presidente tras el proceso electoral.

Pagos urgentes a la plantilla principal

En un comunicado público, Jiménez detalló acciones inmediatas pese a que el proceso electoral aún no concluye. “En el ámbito administrativo, hemos asumido el pago de un mes adeudado a la plantilla”, indicó, confirmando que el desembolso se realizó el pasado 3 de febrero.

En el plano financiero, la lista también asumió obligaciones clave. “Hemos asumido parte de la deuda urgente del Club para evitar que Emelec vuelva a ser sancionado”, expresó Jiménez, en referencia a compromisos pendientes ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

El comunicado también apunta al aspecto deportivo. “Hemos aportado los recursos necesarios para que el Club cuente con el cuerpo técnico y los jugadores requeridos para completar la plantilla del primer equipo”, señaló el candidato, cuyo equipo incluye a Cristhian Noboa como aspirante a la comisión de fútbol.

Deudas en FIFA y un debut inmediato en LigaPro

Emelec mantiene obligaciones ante FIFA, condición indispensable para poder registrar nuevos refuerzos. Mientras tanto, el Bombillo debutará en la LigaPro 2026 como visitante ante Universidad Católica. “El tiempo asfixia al club. Como lista, podemos esperar. Pero Emelec no”, concluyó Jiménez.

